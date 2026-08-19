Le vote par anticipation commence vendredi aux élections partielles fédérales dans Beaches-East York, Chicoutimi-Le Fjord et North Vancouver-Capilano

Le vote par anticipation commence vendredi aux élections partielles fédérales dans Beaches-East York, Chicoutimi-Le Fjord et North Vancouver-CapilanoEnglish
Nouvelles fournies parElections Canada
19 août, 2026, 11:02 ET
GATINEAU, QC, le 19 août 2026 /CNW/ --
- Le vote par anticipation aux élections partielles fédérales dans Beaches-East York (Ontario), Chicoutimi-Le Fjord (Québec) et North Vancouver-Capilano (Colombie-Britannique) aura lieu le vendredi 21 août, le samedi 22 août, le dimanche 23 août et le lundi 24 août.
- Les bureaux de vote par anticipation sont ouverts de 9 h à 21 h.
- Pour vérifier s'ils habitent dans l'une de ces circonscriptions, les électeurs peuvent visiter elections.ca et entrer leur code postal dans la boîte Service d'information à l'électeur.
- Aux élections partielles fédérales, les électeurs peuvent voter seulement à leur bureau de vote.
- Les électeurs trouveront l'adresse de leur bureau de vote au verso de leur carte d'information de l'électeur. Ils peuvent aussi consulter elections.ca ou téléphoner
au 1-800-463-6868.
- Pour voter, les électeurs doivent présenter une preuve d'identité et d'adresse. La liste des pièces d'identité acceptées se trouve en ligne.
- Les électeurs peuvent aussi voter d'avance :
- au bureau local d'Élections Canada dans Beaches-East York, Chicoutimi-Le Fjord ou North Vancouver-Capilano en tout temps d'ici le mardi 25 août, 18 h (heure locale);
- par la poste, en faisant une demande en ligne d'ici le mardi 25 août, 18 h (heure locale), et en retournant leur bulletin spécial par la poste (des dates limites s'appliquent); s'ils votent par bulletin spécial dans leur circonscription, ils peuvent aussi retourner leur bulletin en personne à leur bureau local d'Élections Canada avant la fermeture des bureaux de vote le jour de l'élection.
- au bureau local d'Élections Canada dans Beaches-East York, Chicoutimi-Le Fjord ou North Vancouver-Capilano en tout temps d'ici le mardi 25 août, 18 h (heure locale);
- Les électeurs de Beaches-East York doivent savoir qu'une élection partielle a lieu dans la circonscription provinciale de Scarborough‑Sud‑Ouest. Élections Canada n'intervient pas dans les élections partielles provinciales. Les électeurs qui ont des questions sur l'élection partielle en cours en Ontario peuvent visiter le site Web d'Élections Ontario ou composer le 1-888-668-8683.
- Élections Canada embauche des travailleurs électoraux pour pourvoir différents postes rémunérés aux élections partielles dans Beaches-East York, Chicoutimi-Le Fjord et North Vancouver-Capilano. Toute personne qui aimerait jouer un rôle dans sa communauté peut poser sa candidature en ligne à elections.ca ou communiquer avec le bureau local d'Élections Canada pour se renseigner.
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SOURCE Elections Canada
Élections Canada - Relations avec les médias, [email protected]
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