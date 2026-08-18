Vacance du siège dans la circonscription fédérale de Scarborough-Nord

GATINEAU, QC, le 18 août 2026 /CNW/ --

Le lundi 17 août 2026, le directeur général des élections du Canada, Stéphane Perrault, a reçu l'avis officiel du président de la Chambre des communes lui signifiant la vacance du siège dans Scarborough-Nord (Ontario). Une élection partielle aura lieu afin de pourvoir le siège vacant.

La date de l'élection partielle doit être annoncée entre le 28 août 2026 et le 13 février 2027. Cette annonce marquera le début de la période d'élection partielle.

entre le 28 août 2026 et le 13 février 2027. Cette annonce marquera le début de la période d'élection partielle. L'élection partielle doit avoir lieu un lundi, au moins 36 jours, mais pas plus de 50 jours, après la date à laquelle elle a été annoncée. Par conséquent, l'élection partielle dans Scarborough-Nord pourrait avoir lieu au plus tôt le lundi 5 octobre 2026.

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SOURCE Elections Canada

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