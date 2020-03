Est-ce que la DPJ est dans ta vie? Connais-tu tes droits? Lancement d'une campagne d'information destinée aux jeunes

MONTRÉAL, le 18 mars 2020 /CNW Telbec/ - La Commission lance aujourd'hui la campagne « La DPJ est dans ta vie? Connais-tu tes droits? ». Cette campagne d'information cible les jeunes de 12 à 17 ans, partout au Québec, ayant fait l'objet d'un signalement à la DPJ. Elle invite ceux-ci à en apprendre davantage sur leurs droits.

Suzanne Arpin, vice-présidente de la Commission affirme « quand la DPJ est dans la vie d'un ou d'une jeune, c'est déjà le signe que quelque chose ne va pas. Trop souvent, il faut ajouter à cela que les jeunes ne connaissent pas leurs droits ». Elle ajoute « l'augmentation du nombre de demandes d'intervention en matière de protection de la jeunesse atteste en soi de l'importance de livrer un message aux milliers de jeunes faisant l'objet d'un signalement ».

L'acteur Antoine Pilon et l'artiste Samian ont collaboré à la production des vidéos et capsules audio utilisées pour la campagne. Au sujet de cette collaboration, Samian mentionne « ma participation à ce projet est naturelle. Les jeunes autochtones ont un taux de signalement à la DPJ trois fois et demie plus élevée que les autres jeunes au Québec. C'est donc important qu'ils connaissent leurs droits ». Pour sa part, Antoine Pilon affirme « c'est avec plaisir que j'ai accepté de participer à cette campagne, car c'est pour moi une cause noble. Plusieurs de ces jeunes vivent des situations difficiles et c'est la moindre des choses qu'ils puissent connaître les recours à leur portée ».

Afin de rejoindre les jeunes, le matériel produit sera diffusé sur diverses plateformes de visionnement et d'écoute en ligne. Une diffusion des publicités audio sera aussi effectuée sur les ondes des stations de radio présentes au sein des communautés autochtones, partout sur le territoire.

Pour prendre connaissance des messages diffusés dans le cadre de la campagne et pour en apprendre davantage sur les droits des jeunes, il suffit de visiter MesdroitssouslaDPJ.ca ou encore MyrightsundertheDYP.ca

La Commission des droits de la personne et des droits de la jeunesse assure le respect et la promotion des principes énoncés dans la Charte des droits et libertés de la personne du Québec. Elle assure aussi la protection de l'intérêt de l'enfant, ainsi que le respect et la promotion des droits qui lui sont reconnus par la Loi sur la protection de la jeunesse. Elle veille également à l'application de la Loi sur l'accès à l'égalité en emploi dans des organismes publics.

