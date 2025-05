Emploi et handicap : un environnement toujours empreint de préjugés et de discrimination après 50 ans d'actions gouvernementales

MONTRÉAL, le 20 mai 2025 /CNW/ - Lors d'une conférence de presse tenue aujourd'hui à Montréal, la Commission des droits de la personne et des droits de la jeunesse a dévoilé les résultats d'une étude d'envergure qui révèle que malgré des compétences et des qualifications recherchées sur le marché du travail, plus d'un million de personnes en situation de handicap continuent de faire face à des obstacles persistants à l'embauche, à l'intégration et au maintien en emploi. La Commission des droits demande donc au gouvernement qu'il modifie l'approche qu'il a jusqu'ici privilégiée, en proposant notamment des mesures plus contraignantes pour les employeurs.

« Les moyens mis en place depuis 50 ans pour l'intégration en emploi des personnes en situation de handicap n'ont pas donné suffisamment de résultats. À l'aube du renouvellement de la Stratégie nationale pour l'intégration et le maintien en emploi des personnes en situation de handicap, il est temps d'envisager de nouvelles façons de faire. Les personnes en situation de handicap veulent et peuvent travailler. La société québécoise ne peut pas se permettre de priver des personnes de la possibilité de participer sans discrimination au marché du travail, » a affirmé Philippe-André Tessier, président de la Commission des droits, en début de conférence de presse.

À partir notamment d'entretiens de type « biographique » auprès d'un échantillon représentatif de 114 personnes en situation de handicap provenant de toutes les régions du Québec, l'étude fait état de nombreux obstacles. Parmi ceux-ci, la Commission note des préjugés tenaces à l'égard des travailleuses et travailleurs en situation de handicap qui sont entretenus par les employeurs. 83 % des personnes interrogées disent avoir vécu au moins une forme de harcèlement en lien avec leur handicap dans leur parcours professionnel. La quasi-totalité des personnes interrogées a eu des trajectoires professionnelles difficiles, marquées par une succession de courtes expériences de travail.

L'étude soulève aussi des préoccupations importantes concernant les plateaux de travail, qui visent principalement les personnes présentant une déficience intellectuelle ou un trouble du spectre de l'autisme. « Ces milieux, initialement conçus comme des tremplins vers l'emploi, fonctionnent aujourd'hui comme des environnements fermés, où les participantes et participants sont peu ou pas rémunérés et n'ont presque aucune possibilité d'intégrer le marché du travail régulier. Cette situation est profondément inacceptable. Non seulement elle nie la dignité des personnes qui la subissent, mais elle porte directement atteinte à leur droit à des conditions de travail justes et raisonnables, ainsi qu'à leur droit d'être protégées contre toute forme d'exploitation, » a affirmé Myrlande Pierre, vice-présidente de la Commission responsable du mandat Charte.

Le handicap représente le motif de discrimination pour lequel la Commission reçoit le plus grand nombre de plaintes depuis plusieurs années. D'une année à l'autre, il représente plus de 30 % des dossiers qu'elle traite, et ce dans tous les secteurs d'activité : travail, logement, accès à des biens et services, accès aux transports et aux lieux publics. Les plaintes qui conjuguent handicap et secteur du travail représentent à elles seules 15 % de toutes celles traitées par la Commission.

Il est à noter que la sous-représentation est persistante dans tous les secteurs d'emploi. L'État québécois s'était fixé comme cible d'avoir 2 % de personnes handicapées parmi ses effectifs en 1984. 40 ans plus tard, la représentation est seulement de 1,4 %. Depuis 2005, la proportion de personnes en situation de handicap dans les organismes publics assujettis à la Loi sur l'accès à l'égalité en emploi stagne autour de 1 % et dans le secteur privé seulement 10 % des entreprises embauchent des personnes en situation de handicap.

L'étude Les obstacles à l'embauche, à l'intégration et au maintien en emploi des personnes en situation de handicap est disponible en ligne : https://www.cdpdj.qc.ca/fr/publications/etude-handicap-emploi

La Commission des droits de la personne et des droits de la jeunesse assure le respect et la promotion des principes énoncés dans la Charte des droits et libertés de la personne du Québec. Elle assure aussi la protection de l'intérêt de l'enfant, ainsi que le respect et la promotion des droits qui lui sont reconnus par la Loi sur la protection de la jeunesse. Elle veille également à l'application de la Loi sur l'accès à l'égalité en emploi dans des organismes publics.

