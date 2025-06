Toute une programmation pour célébrer les 50 ans de la Charte québécoise des droits et libertés de la personne

MONTRÉAL, le 25 juin 2025 /CNW/ - Il y aura 50 ans le 27 juin prochain, l'Assemblée nationale du Québec adoptait à l'unanimité la Charte des droits et libertés de la personne, faisant du Québec le premier État nord-américain à se doter d'une loi fondamentale aussi ambitieuse en matière de protection des droits de la personne. Pour souligner ce 50e anniversaire, la Commission des droits de la personne et des droits de la jeunesse dévoile aujourd'hui la programmation officielle des célébrations, qui s'échelonnera jusqu'à l'automne 2026.

La Charte québécoise, un jalon législatif qui a marqué un tournant majeur dans l'histoire des droits de la personne au Québec, continue d'éclairer notre présent tout en traçant la voie d'un avenir collectif. La programmation préparée par la Commission veut mettre en valeur les acquis, tout en mobilisant la société québécoise autour des enjeux contemporains et futurs des droits de la personne.

Une programmation à la hauteur de son importance

Certains éléments de la programmation sont d'ailleurs en cours :

Depuis mars 2025, la Commission diffuse une série de lettres ouvertes, à l'occasion de journées nationales ou internationales liées aux droits protégés par la Charte. L'initiative se poursuivra jusqu'en 2026.

En avril 2025, un concours d'art sur le thème : « 50 ans de la Charte québécoise : votre vision artistique des droits et libertés », destiné à la communauté étudiante collégiale et universitaire inscrite en arts visuels ou médiatiques, a été lancé. Les participantes et participants sont invités à exprimer leur réflexion sur la Charte, à travers une œuvre originale. Les meilleures réalisations seront récompensées et présentées dans une exposition virtuelle, début 2026. Les candidatures sont acceptées jusqu'au 12 octobre 2025, via ce formulaire en ligne.

De l'adoption de la charte à sa mise en œuvre :

Le lancement de la programmation marque également le début d'une série de publications sur les réseaux sociaux : « 50 moments clés pour 50 ans », une chronique hebdomadaire qui illustre les jalons importants de l'histoire de la Charte.

En octobre 2025, la Fondation Lionel-Groulx, en collaboration avec la Commission, et Bibliothèque et Archives nationales du Québec (BAnQ), lance un grand entretien présenté devant public sur les « 50 ans de la Charte des droits et libertés ». De son côté, l'Assemblée nationale du Québec tiendra une cérémonie officielle, dans le même mois, à l'Hôtel du Parlement, pour commémorer l'adoption de la Charte.

Tout au long de l'automne 2025 et du printemps 2026 : des forums régionaux seront organisés en collaboration avec des organismes communautaires, sous le thème : « 50e de la Charte : continuons d'écrire l'histoire des droits de la personne au Québec ». Ces événements réuniront formations, ateliers collaboratifs et discussions ouvertes, le tout adapté aux réalités propres à chaque région. Des activités d'éducation aux droits seront également organisées dans les écoles en partenariat avec des organismes jeunesse.

À l'automne 2026, la Commission lancera un documentaire qui retracera l'évolution de la Charte à travers les témoignages de personnes de différentes générations pour illustrer son rôle comme moteur de transformation sociale au Québec.

Toujours à l'automne 2026, un colloque national sera organisé en collaboration avec différents partenaires. Cette réflexion collective autour de la Charte permettra à la fois de dresser un bilan des cinq dernières décennies et d'ouvrir la discussion sur son avenir.

La Commission des droits de la personne et des droits de la jeunesse invite toute la population à consulter régulièrement le site web dédié aux 50 ans de la Charte et à suivre ses réseaux sociaux pour découvrir les contenus à venir, s'informer sur les événements, et prendre part activement à cette célébration collective d'un pilier de notre démocratie.

« La Charte appartient à toutes les Québécoises et à tous les Québécois. En soulignant ses 50 ans, nous ne faisons pas qu'honorer le passé ; nous engageons une réflexion sur son sens dans nos vies aujourd'hui, et sur son évolution pour répondre aux enjeux de demain », Philippe-André Tessier, président de la Commission des droits.

« La Charte n'est pas seulement un texte juridique. C'est un outil vivant, un miroir de notre évolution collective. Elle incarne des principes qui doivent guider nos décisions - qu'elles soient politiques, économiques ou sociales - comme la liberté, l'égalité, la démocratie, la dignité et la solidarité », Myrlande Pierre, vice-présidente de la Commission, responsable du mandat Charte.

« À travers ces célébrations, nous voulons aussi faire vivre la Charte auprès des jeunes générations. Qu'elle soit vue non pas comme un texte lointain, mais comme un instrument de changement, un levier d'action pour leur propre avenir. » Stéphanie Gareau, vice-présidente de la Commission, responsable du mandat jeunesse.

