TORONTO, le 27 juill. 2023 /CNW/ - Appel à tous les amateurs de sucré-salé! Tim Hortons vient de lancer son nouveau TimatinMD bacon fumé au miel pour ses invités partout au Canada!

Chaque TimatinMD bacon fumé au miel renferme un secret de gourmandise : le nouveau bacon croustillant, amélioré et doublement fumé de Tim, enrobé d'un glaçage sucré‑salé à base de miel 100 % d'ici. Les invités peuvent déguster du bacon fumé au miel avec un œuf fraîchement cassé 100 % d'ici dans un TimatinMD classique, un BLT, ou dans un wrap‑matin.

Essayez les NOUVEAUX TimatinMD et wraps-matin bacon fumé au miel de Tim Hortons pour commencer délicieusement vos journées! (Groupe CNW/Tim Hortons)

« Nous sommes toujours en quête de nouveauté. C'est pourquoi nous élaborons constamment de nouvelles recettes pour offrir des options de déjeuner irrésistibles à nos invités, qui rehaussent le menu classique dont ils raffolent déjà. La douceur du miel 100 % d'ici combinée à notre bacon doublement fumé créeront une expérience gustative formidable pour les Canadiens et Canadiennes. », a déclaré le chef Tallis Voakes, directeur en innovation culinaire chez Tim Hortons.

Savourez le nouveau TimatinMD bacon fumé au miel avec un café chaud ou encore un latte glacé, un café infusé à froid au caramel anglais ou un RafraîchiTim pétillant mûre‑yuzu ou orange‑gingembre.

