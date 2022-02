Esplanade Québec et RECYC-QUÉBEC recherchent des projets en économie circulaire pour accélérer la transition au Québec

MONTRÉAL, le 17 févr. 2022 /CNW Telbec/ - Esplanade Québec, premier accélérateur des entrepreneur.e.s d'impact de la province, s'apprête à lancer avec RECYC-QUÉBEC un appel à projets inédit auprès de tous les porteurs de projets du Québec qui développent des solutions ambitieuses en économie circulaire. Ce partenariat innovant a l'ambition d'accélérer les solutions entrepreneuriales existantes grâce à l'accompagnement et à l'expertise clé de RECYC-QUÉBEC en économie circulaire qui seront offerts à la communauté engagée en faveur de l'environnement.

Une volonté d'inclure les joueurs clés dans le déploiement d'innovations à fort impact au Québec

La collaboration entre RECYC-QUÉBEC et l'Esplanade est le résultat d'une vision commune, soit celle d'unir les forces de tous les acteurs impliqués dans le soutien à la collectivité entrepreneuriale de la transition afin d'accélérer le déploiement de leurs innovations à fort potentiel d'impact sur les enjeux environnementaux du Québec.

En tant que société d'État tournée vers l'avenir et qui a à cœur la préservation de nos ressources, RECYC-QUÉBEC aspire à un Québec sans gaspillage. L'une des solutions gagnantes pour aller plus loin collectivement dans cette direction est l'économie circulaire. En ce sens, RECYC-QUÉBEC agit comme une bougie d'allumage et soutient le secteur de l'économie circulaire depuis 2015. Son expérience et son expertise sur les enjeux variés d'économie circulaire, jumelées à l'expertise d'Esplanade Québec en accompagnement d'entrepreneur.e.s d'impact, permettront aux 8 à 10 équipes sélectionnées de profiter de connaissances et d'opportunités inédites pour structurer leurs projets et accélérer leur déploiement.

« La transition du Québec vers une économie plus circulaire ne peut se faire seule. Nous avons besoin de pouvoir compter sur tous les acteurs de la société pour faire les choses mieux et autrement. Pour nous, c'était tout naturel de faire équipe avec cette collectivité mobilisée, engagée et animée par des valeurs d'innovation, de collaboration et de responsabilité sociale », soutient Sonia Gagné, présidente-directrice générale de RECYC-QUÉBEC.

C'est le premier partenariat du genre pour Esplanade Québec au sein même de son pôle en Environnement & Changements climatiques.

« Ce partenariat, à forte valeur ajoutée pour les entrepreneur.e.s qui en bénéficieront, concrétise notre volonté de nous associer de plus en plus aux différents acteurs clés et sectoriels pouvant permettre un déploiement plus rapide des innovations d'impact sur le territoire québécois », explique Rosalie Readman, directrice des partenariats chez Esplanade Québec.

Des partenariats similaires ont déjà eu lieu chez Esplanade Québec, notamment avec le CHUM dans le cadre d'une précédente cohorte au sein de son pôle en santé communautaire.

Cinq semaines d'appel à projets pour 8 à 10 équipes sélectionnées

L'appel à projets de cette cohorte inédite sera lancé le 21 février prochain. Les aspirants et aspirantes de partout au Québec auront alors cinq semaines pour finaliser leur candidature en vue d'intégrer le programme Collision d'Esplanade Québec.

Le programme Collision, revisité exceptionnellement avec RECYC-QUÉBEC pour cette édition, offrira aux entrepreneur.e.s sélectionné.e.s un accompagnement intensif sur trois mois suivi de plusieurs mois de coaching sur mesure. Entourés de coach.e.s d'affaires et de spécialistes de leur secteur, les participants seront accompagnés dans la validation de leur proposition d'affaires à impact et dans la structuration de leurs projets. Au programme : coaching, ateliers méthodologiques adaptés au stade de développement de chacun, réseautage, visibilité auprès de partenaires clés, etc.

Toutes les équipes entrepreneuriales québécoises au stade de démarrage d'un projet à fort impact environnemental dont la solution est axée sur l'économie circulaire seront appelées à s'inscrire sur le site Web d'Esplanade Québec.

Pour vous inscrire, rendez-vous le lundi 21 février sur le site Web d'Esplanade Québec à l'adresse : https://esplanade.quebec/appels-a-projets/collision-economie-circulaire-2022/.

À propos d'Esplanade Québec :

L'Esplanade est le premier accélérateur des entrepreneur.e.s d'impact social et environnemental du Québec. Depuis 2015, l'Esplanade s'est donné comme mission de catalyser une communauté d'entrepreneur.e.s, d'innovateur.trice.s et d'organisations qui souhaitent relever des défis sociaux et environnementaux, ainsi que de les accompagner à accroître leurs impacts et pérenniser leurs projets. En collaboration avec de nombreux partenaires, l'Esplanade déploie la plus importante plateforme d'accompagnement destinée à soutenir les entrepreneur.e.s et les dirigeant.e.s d'impact dans le développement de leur plein potentiel.

À propos de RECYC-QUÉBEC :

RECYC-QUÉBEC est une société d'État créée en 1990 avec le souci de faire du Québec un modèle de gestion novatrice et durable des matières résiduelles pour une société sans gaspillage. Elle promeut, développe et favorise la réduction, le réemploi, la récupération et le recyclage de contenants, d'emballages, de matières ou de produits ainsi que leur valorisation dans une perspective d'économie circulaire et de lutte aux changements climatiques.

