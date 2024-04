MONTRÉAL, le 22 avril 2024 /CNW/ - À compter du 23 avril, le Planétarium de Montréal/Espace pour la vie présente ROUGE 2100, une toute nouvelle exposition immersive imaginée par Cirque Éloize en collaboration avec Farah Alibay, ingénieure en aérospatiale et muse scientifique de ROUGE 2100. Montez à bord de la navette interplanétaire et prenez part à une odyssée vers Mars où la rigueur scientifique côtoie la vision d'un monde qui n'est pas si lointain. Bienvenue sur une base fictive au sommet du mont Olympus. Bienvenue sur Mars en 2100 !

La vie sur Mars

La planète Mars est aujourd'hui au cœur de recherches passionnantes et le point de mire de plusieurs programmes spatiaux. ROUGE 2100 propose un voyage en 5 chapitres et autant de salles où l'on imagine de manière réaliste les premiers pas de quelques humains sur la fascinante planète rouge en 2100. Un monde fantastique qui questionne aussi la place de l'humain dans notre univers et le fragile équilibre à maintenir pour que toutes les espèces puissent prospérer.

Guidés par l'intelligence artificielle Felicity 87, les voyageurs et voyageuses quittent la Terre en direction de Mars pour y découvrir différents aspects de la vie sur cette planète. Comment l'humanité pourrait-elle vivre sur Mars ? En quoi la gravité est-elle différente ? Quelles sont les sources d'alimentation en énergie et les particularités d'une combinaison sécuritaire pour une balade à la surface de Mars ? Voilà quelques-unes des questions auxquelles cette expédition saura apporter des réponses.

Farah Alibay - Quand l'inspiration nourrit l'ambition

Depuis son plus jeune âge, Farah Alibay est animée d'une ardente curiosité pour la découverte et l'inconnu. En tant que femme queer, racisée et issue d'une famille d'immigrants au Canada, elle n'aurait jamais imaginé pouvoir atteindre les hauts échelons de la recherche scientifique dans le domaine de l'aérospatiale sans les réalisations de nombreuses pionnières avant elle.

ROUGE 2100 présente de brèves capsules vidéo biographiques de six femmes scientifiques choisies par Farah Alibay et issues de différentes époques, origines et domaines d'expertise. Il s'agit de Margaret Hamilton, Gladys West, Raymonde de Laroche, Rosalind Franklin, Sally Ride et Valentina Tershkova. Ces femmes, et des dizaines d'autres ayant laissé leur marque dans une multitude de spécialités, ont inspiré Farah et lui ont donné le courage de poursuivre ses plus grandes ambitions.

Billets et accès

L'exposition ROUGE 2100 est incluse dans le prix d'un billet pour un duo de films (ou programme simple) au Planétarium (voir l'horaire des films). Après avoir vu son ou ses films, le public est invité à se diriger vers l'accès de ROUGE 2100. Le parcours unidirectionnel s'effectue en 35-40 minutes et est accessible aux personnes en fauteuil roulant.

Citations

« ROUGE 2100 est un bel exemple de l'innovation et de la créativité montréalaises. Le talent, l'expertise et la notoriété de Cirque Éloize, couplés à la renommée internationale de Farah Alibay sont un gage indéniable de qualité. L'équité et l'inclusion, deux priorités chères à la Ville de Montréal, trouvent aussi écho dans le projet ROUGE 2100. En présentant six exploratrices et scientifiques de différents milieux, ROUGE 2100 encourage les femmes et les filles à participer activement à rendre les sciences, la technologie, l'ingénierie et les mathématiques (STIM) plus accessibles », a mentionné Caroline Bourgeois, vice-présidente du comité exécutif et responsable des sports et loisirs, d'Espace pour la vie, de la langue française et de l'Est de Montréal.

« Le Planétarium est très heureux de faire équipe avec Cirque Eloize. Rouge 2100 constitue un projet phare de notre programmation 2024 dans laquelle les femmes et les filles continuent de prendre l'Espace. Tout en proposant un véritable voyage de découverte de la planète Mars, Rouge 2100 provoque aussi un nécessaire questionnement face à la place de l'humain dans l'univers », a expliqué Olivier Hernandez, directeur du Planétarium.

« L'exposition immersive Rouge 2100 incarne à merveille l'esprit créatif du Cirque Éloize, compagnie qui privilégie depuis ses débuts l'hybridation de diverses formes d'art. D'ailleurs, au fil des ans, nous avons développé une expertise en réalisation de contenu multimédia, utilisant notre savoir-faire créatif pour raconter des histoires autrement. Rouge 2100 constituera un nouveau chapitre de cette aventure, et je tiens à remercier chaleureusement la Ville de Montréal, et plus spécifiquement son service Espace pour la vie, de leur confiance. Nous sommes fiers et heureux de contribuer au rayonnement culturel de la métropole depuis maintenant 30 ans, offrant sans relâche une expérience artistique poétique et touchante », a dit Jeannot Painchaud, président et chef de la création de Cirque Éloize.

« Chaque étape de ce processus a été captivante. Une équipe de créatrices, de créateurs et de scientifiques passionnés se sont tenu la main pour tisser une histoire quelque part entre la fantaisie et la réalité. Le fruit de l'alliance entre l'art et la science est devenu ROUGE 2100. Ce voyage sur notre base martienne imaginée au cœur de la plus haute montagne du système solaire est une invitation pour les petits et grands à célébrer l'énigmatique planète Mars ainsi que la beauté fragile de toutes formes de vie » a déclaré Claudia Couture, directrice de création de Cirque Éloize.

« Mon travail est une véritable passion, alimentée par une curiosité pour la découverte. Cette excursion vers Mars à destination d'une base fictive est une odyssée aussi artistique que scientifique. Elle a pour but de partager avec vous cette passion et cette curiosité humaine pour l'exploration. J'espère que cette exposition saura vous toucher et vous inspirer », a dit Farah Alibay, ingénieure en aérospatiale et muse scientifique de Rouge 2100.

ROUGE 2100 Dès le 23 avril 2024 au Planétarium Réservation de billets en ligne* *Accès à ROUGE 2100 à l'achat d'un billet pour un film ou duo de films 20 personnes entrent dans la première salle de l'exposition toutes les 5 minutes Procurez-vous le Passeport Espace pour la vie et offrez-vous un accès privilégié à nos cinq musées pendant un an !

À propos d'Espace pour la vie

La protection de la biodiversité et de l'environnement est au cœur de la mission d'Espace pour la vie, qui regroupe le Biodôme, la Biosphère, l'Insectarium, le Jardin botanique et le Planétarium. Ensemble, ces musées montréalais forment le plus important complexe en science de la nature au Canada. Ils accueillent chaque année plus de 2,2 millions de personnes. Au regard des enjeux auxquels la planète est confrontée, Espace pour la vie travaille à accroître son impact en privilégiant le dialogue avec les communautés et en déployant des actions visant à engager la population sur la voie de la transition socioécologique.

À propos de Cirque Éloize

Force motrice du rayonnement culturel québécois depuis maintenant 30 ans, Cirque Éloize crée, produit et offre des spectacles touchants empreints de poésie. Pionnier du cirque contemporain, Cirque Éloize conjugue les arts du cirque à la musique, à la danse, à la technologie et au théâtre en comblant les attentes d'un public en quête d'un divertissement riche de sens.

Ses créations originales ont été acclamées par plus de 5 millions de spectateurs et cumulent à ce jour, plus de 6 000 représentations réparties dans 600 villes à travers le monde. La compagnie a également participé aux festivals les plus prestigieux. En plus de ses spectacles de tournée, Cirque Éloize a conçu sur mesure et livré dans ses studios de la Gare Dalhousie à Montréal et dans le monde entier, plus de 1 800 événements.

La compagnie s'est depuis transformée en société pluridisciplinaire proposant une offre créative des plus diversifiées.

Dossier de presse et images

SOURCE Espace pour la vie Montreal

