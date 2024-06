Espace de consultation jeunesse : La suite pour À toi la parole!

MONTRÉAL, le 5 juin 2024 /CNW/ - Les membres du conseil d'arrondissement de Villeray-Saint-Michel-Parc-Extension ont déposé, lors de la séance du 4 juin, le rapport de synthèse présenté par Concertation Montréal en lien avec les résultats du troisième atelier de consultation jeunesse À toi la parole!, tenu en avril dernier, à la bibliothèque de Parc-Extension.

« Mes collègues Mary Deros, conseillère de Parc-Extension, et Martine Musau Muele, conseillère de Villeray, ont eu le privilège d'écouter les préoccupations et les aspirations des adolescentes et adolescents. Nous étions contentes d'entendre leurs idées et d'approfondir la réflexion avec eux. Au cours des prochains mois, nous présenterons justement un rapport reprenant les idées et les points clés rassemblés lors des trois ateliers de consultation auprès des jeunes des quartiers de Villeray, Saint-Michel et Parc-Extension », souligne Laurence Lavigne Lalonde, mairesse de l'arrondissement de Villeray-Saint-Michel-Parc-Extension.

Voici quelques-unes des réflexions soulevées par les participantes et participants lors de la consultation dans Parc-Extension :

Transport en commun : achalandage et propreté

Parcs : propreté, manque de toilettes et besoin d'abreuvoirs fonctionnels

Habitation : manque de logements

Entretien des rues : propreté et stationnement

Sécurité publique : le manque d'éclairage dans les rues.

Visitez la page Web de l'arrondissement pour lire le rapport complet.

Engagements des élus

Les élus de l'arrondissement dévoileront leurs engagements basés sur le rapport exhaustif de Concertation Montréal et sur les réflexions partagées par les jeunes, lors de la séance du conseil du mardi 3 septembre prochain. Dans un souci de transparence et d'inclusivité, des participantes et participants de chaque quartier seront invités à assister au dévoilement des engagements des élus.

