Espace de consultation jeunesse : La parole est aux jeunes dans VSP!

MONTRÉAL, le 8 nov. 2023 /CNW/ - L'arrondissement de Villeray-Saint-Michel-Parc-Extension (VSP) invite les jeunes de 12 à 17 ans à venir échanger sur les sujets qui les animent et partager leurs idées pour l'avenir du quartier de Villeray lors d'une rencontre avec les membres du conseil, le lundi 27 novembre prochain, de 16 h 30 à 19 h 30, à la bibliothèque Le Prévost.

« On veut entendre les jeunes et connaître leur vision pour le quartier. On veut aussi leur montrer que la vie citoyenne commence bien avant la majorité et le droit de vote. On veut les impliquer dans la réflexion sur la société de demain, entre autres parce que c'est eux qui vont en hériter. Bref, on veut leur donner la parole dans un cadre qui a été adapté et qui est moins intimidant que celui des instances officielles. On commence avec les jeunes de Villeray, mais dès l'an prochain, ce sera au tour des jeunes des autres quartiers de s'exprimer », souligne Laurence Lavigne Lalonde, mairesse de l'arrondissement de Villeray-Saint-Michel-Parc-Extension.

Les jeunes auront l'occasion de participer à des ateliers dynamiques ainsi que de rencontrer et de discuter avec les élues et élus de l'arrondissement. L'objectif est de créer un climat convivial pour que les jeunes puissent échanger avec des membres du conseil d'arrondissement et démystifier le processus municipal.

Les jeunes intéressés doivent s'inscrire en personne à la bibliothèque Le Prévost. Consultez la page Web de l'arrondissement pour plus de détails.

En 2024, À toi la parole! Espace de consultation jeunesse se déplacera à la bibliothèque de Saint-Michel et à la bibliothèque de Parc-Extension.

