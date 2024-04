Espace de consultation jeunesse : Au tour des jeunes de Parc-Extension de s'exprimer!

MONTRÉAL, le 10 avril 2024 /CNW/ - Les membres du conseil d'arrondissement de Villeray-Saint-Michel-Parc-Extension ont déposé, lors de la séance du 9 avril, le rapport de synthèse présenté par Concertation Montréal en lien avec les résultats du deuxième atelier de consultation jeunesse À toi la parole!, tenue en février dernier, à la bibliothèque de Saint-Michel.

« Mes collègues élus dans Saint-Michel, Josué Corvil et Sylvain Ouellet, ont eu l'occasion et le plaisir de discuter avec des jeunes du quartier, qui leur ont fait part de leurs inquiétudes et de leurs souhaits pour la communauté. Tout ça a été rassemblé dans un rapport qui, au terme du processus, nous permettra de formuler des engagements concrets et liés à la réalité dépeinte par les jeunes. Maintenant, c'est au tour de la jeunesse de Parc-Extension de s'exprimer. Nous avons hâte de les entendre et de connaître leur vision du quartier », souligne Laurence Lavigne Lalonde, mairesse de l'arrondissement de Villeray-Saint-Michel-Parc-Extension.

Voici quelques-unes des réflexions soulevées par les participantes et participants lors de la deuxième consultation :

Transport en commun : achalandage et coût;

Propreté : des sacs à ordures qui traînent sur les trottoirs;

Sécurité publique : la violence chez les jeunes;

Sécurité publique : le manque d'éclairage dans les rues.

Atelier de consultation dans Parc-Extension

L'arrondissement de Villeray-Saint-Michel-Parc-Extension invite les jeunes de 12 à 17 ans à venir discuter des sujets qui les inspirent et partager leurs idées pour l'avenir du quartier de Parc-Extension lors d'une rencontre avec les membres du conseil, le mardi 30 avril prochain, de 16 h 30 à 19 h 30, à la bibliothèque de Parc-Extension, située au 421, rue Saint-Roch.

Les jeunes auront l'occasion de participer à des ateliers dynamiques ainsi que de rencontrer et de discuter avec les élus de l'arrondissement. L'objectif est de créer une atmosphère conviviale où les jeunes peuvent interagir avec les membres du conseil et démystifier le processus municipal.

