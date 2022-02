eSentire, un leader mondial dans le domaine de la cybersécurité, lève 325 M$ US et atteint le statut de licorne

L'investissement de Georgian et la CDPQ appuiera l'expansion géographique, le développement des opérations pour répondre à l'augmentation de la demande des entreprises et la croissance de la plateforme SaaS Atlas XDR d'eSentire

WATERLOO, ON et MONTRÉAL , le 22 févr. 2022 /CNW Telbec/ - La société eSentire, Inc., qui fait figure d'autorité en matière de détection et de réponse gérées (DRG), a annoncé aujourd'hui qu'elle avait atteint une valorisation de plus de 1 G$ US, après avoir recueilli 325 M$ US en financement par le biais d'un accord contraignant avec Georgian et la Caisse de dépôt et placement du Québec (CDPQ). Warburg Pincus demeure l'actionnaire majoritaire d'eSentire. Cet investissement dans la croissance future d'eSentire marque une étape importante alors que l'entreprise a franchi le seuil des 100 M$ US en revenus annuels récurrents et qu'elle prévoit étendre ses activités de mise en marché à travers l'Europe et dans la région Aise-Pacifique pour répondre à la demande croissante des entreprises. Au cours des 18 prochains mois, eSentire continuera d'investir de manière significative en recherche et développement alors qu'elle étendra son offre visant son produit breveté Atlas XDR, offert sous forme de logiciel-service (SaaS), et qu'elle embauchera plus de 400 personnes à travers le monde, dans toutes les facettes de l'entreprise, ce qui portera le nombre de ses employés à plus de 1 000 personnes.

« eSentire s'est établie comme étant le principal fournisseur en matière de services de cybersécurité visant la détection et la réponse gérées (DRG), protégeant ainsi la réputation et les opérations de plus de 1 200 organisations dans plus de 75 pays contre la perturbation de leurs activités, en offrant un délai moyen de confinement (MTTC) des menaces de cybersécurité actives de moins de 15 minutes », a affirmé Kerry Bailey, chef de la direction d'eSentire. « Nous sommes une organisation orientée vers nos clients et notre mission. Je suis incroyablement fier de la résilience et du courage de notre équipe, et des efforts qu'elle ne cesse de déployer pour protéger nos clients internationaux, 24 heures par jour et 7 jours par semaine. Nous sommes ravis d'accueillir la CDPQ au sein de l'équipe d'eSentire et nous nous réjouissons à la perspective de poursuivre nos partenariats avec Georgian et Warburg Pincus. »

En combinant la technologie avancée de XDR, les meilleurs experts en cybersécurité du secteur et plus de deux décennies de leadership en matière d'opérations de sécurité dans le domaine de la gestion et de la remédiation des menaces, eSentire permet aux entreprises de se mettre à l'abri des perturbations causées par les menaces. eSentire est reconnue par ses clients pour son engagement personnel envers leur protection, alors qu'elle a obtenu une impressionnante note de 72 à l'indice de recommandation client. De plus, les personnes interrogées dans le cadre de sondages portant sur le niveau de réussite des clients ont fait état d'un taux de satisfaction de 100 % à l'égard du délai de déploiement opérationnel de quelques jours et 98 % d'entre elles ont confirmé que la solution DRG d'eSentire leur offrait une meilleure protection globale contre la perturbation de leurs activités. L'entreprise offre une protection proactive avec un portefeuille qui inclut des services de risque géré stratégiques, des services de DRG à signaux multiples et disponibles 24 heures sur 24 et 7 jours sur 7, de même que des services d'investigation informatique numérique et de réponse aux incidents.

« Nous sommes ravis de nous associer à l'équipe d'eSentire pour la prochaine phase de leur croissance », a affirmé Simon Chong, cofondateur, Georgian. « eSentire jouit d'un historique bien établi, s'agissant de découvrir des menaces originales et de protéger ses clients des batailles contre les logiciels rançonneurs et les attaques du jour zéro. L'équipe continue d'aller au-delà des attentes des clients en conservant une longueur d'avance par rapport à la courbe des menaces grâce à des mécanismes de détection rapide, à une capacité d'investigation approfondie et de solutions complètes pour répondre aux menaces. Nous sommes fiers de faire partie des plans d'expansion mondiale d'eSentire dans les régions Europe, Moyen-Orient et Afrique et Asie-Pacifique, alors que la société offrira des services de sécurité les meilleurs de leur catégorie à des entreprises du monde entier. »

Alors qu'eSentire se prépare pour sa prochaine phase de croissance, sa plateforme infonuagique Atlas XDR continuera d'offrir un avantage inégalé lié à l'intelligence artificielle alors que les dispositifs de sécurité des clients se voient renforcés à mesure que chaque modèle de détection des menaces et chaque intervention de réponse experte sont propagés de manière proactive, à grande échelle, auprès de l'intégralité des clients du monde entier d'eSentire. Cet effet de réseau de sécurité offre un niveau de protection qui ne peut être sous-estimé dans l'écosystème actuel de la cybercriminalité et a constitué un facteur déterminant de l'adoption au sein des entreprises, à la fois de la solution DRG et de l'offre globale Atlas XDR sous forme de logiciel-service.

« Les solutions d'eSentire sont plus que jamais essentielles pour toute organisation, compte tenu de l'environnement de risque accru caractérisé par des attaques sophistiquées sur le plan de la cybersécurité, du besoin mondial pour des experts talentueux dans le domaine et de la numérisation accélérée des milieux de travail », a affirmé Thomas Birch, Vice-président, Capital de risque et technologies, CDPQ. « En tant qu'investisseur mondial en technologies, nous sommes fiers d'appuyer l'équipe d'eSentire qui continue de révolutionner la façon dont les entreprises se protègent, grâce à des solutions de pointe en matière de détection et de réponse aux menaces. »

« eSentire offre la suite de technologies et de services la plus complète sur le marché de la détection et de la réponse gérées et, au cours des dernières années, elle a connu une croissance qui la situe au premier rang de son secteur, soutenue par une solide équipe affectée au service à la clientèle et par l'innovation continue des produits. Cet investissement supplémentaire permettra à eSentire de renforcer sa position de leader », a affirmé Cary Davis, directeur général, Warburg Pincus. « Nous sommes ravis de continuer à soutenir Kerry et l'équipe d'eSentire tout au long de leur prochaine phase de croissance », a ajouté Brian Chang, directeur général, Warburg Pincus.

Ce financement de 325 M$ US vient clôturer une année exceptionnelle pour eSentire, qui a notamment été marquée par les événements suivants :

Evercore a agi à titre de conseiller financier exclusif d'eSentire pour les fins de la transaction.

À PROPOS D'ESENTIRE

eSentire, Inc. fait figure d'autorité dans le domaine de la détection et de la réponse gérées (DRG), en protégeant les données et les applications critiques de plus de 1 200 organisations dans plus de 75 pays contre les cybermenaces connues et inconnues. Fondée en 2001, la mission de l'entreprise est de traquer, d'analyser et d'enrayer les cybermenaces avant qu'elles puissent se transformer en événements perturbant les activités de l'entreprise. Combinant la technologie XDR de pointe faisant appel à l'apprentissage automatique, la traque des menaces livrée 24 heures par jour et 7 jours par semaine, et un leadership éprouvé en matière d'opérations de sécurité, eSentire atténue les risques d'affaires et offre une sécurité à grande échelle. La différence propre à l'équipe eSentire signifie que les entreprises sont protégées par les meilleurs représentants du secteur, alors qu'elles peuvent compter sur un conseiller attitré en cyber-risques, un accès 24 heures par jour et 7 jours par semaine aux cyber-analystes du centre des opérations de sécurité (SOC) ainsi qu'aux traqueurs de menaces d'élite, en plus de profiter des travaux de recherche de pointe portant sur les menaces de l'unité de réponse aux menaces (TRU) d'eSentire. La société offre des services de risque géré, de détection et de réponse gérées et de réponse aux incidents. Pour obtenir de plus amples renseignements, veuillez consulter le site www.esentire.com et suivre @eSentire.

À PROPOS DE GEORGIAN

Chez Georgian, nous établissons une plateforme en vue d'identifier les meilleures sociétés de logiciels en phase de croissance et d'en accélérer le développement. Nous sommes d'avis qu'une approche numérique peut offrir une meilleure expérience du capital de croissance aux chefs de la direction des sociétés de logiciels et à leurs équipes. Nous investissons dans des entreprises à forte croissance qui exploitent la puissance des données permettant d'établir la confiance. Basée à Toronto, l'équipe de Georgian rassemble des entrepreneurs dans le domaine du logiciel, des experts en apprentissage automatique, des opérateurs chevronnés et des professionnels de l'investissement.

À PROPOS DE LA CDPQ

La Caisse de dépôt et placement du Québec (CDPQ) investit de façon constructive pour générer des rendements durables à long terme. Comme groupe mondial d'investissement qui gère des fonds provenant de régimes de retraite et d'assurances publics, nous appuyons nos partenaires pour bâtir des entreprises qui stimulent la performance et le progrès. Nous sommes actifs dans les grands marchés financiers, en placements privés, en infrastructures, en immobilier et en crédit privé. Au 30 juin 2021, l'actif net de la CDPQ s'élevait à 390 G$ CA. Pour en savoir plus sur la CDPQ, visitez le site cdpq.com, suivez-nous sur Twitter ou consultez nos pages Facebook ou LinkedIn.

À PROPOS DE WARBURG PINCUS

La société Warburg Pincus LLC est un investisseur de croissance mondial de premier plan. La société dispose de plus de 73 G$ en actifs sous gestion. Le portefeuille actif de la société, formé de plus de 235 entreprises, est très diversifié sur le plan du stade de développement, du secteur et de la géographie. Warburg Pincus est un partenaire chevronné des équipes de direction qui souhaitent construire des entreprises pérennes offrant une valeur durable. Fondée en 1966, Warburg Pincus a mis sur pied 20 fonds de capital-investissement et 2 fonds immobiliers, lesquels ont investi plus de 100 G$ dans plus de 1 000 entreprises dans plus de 40 pays. Ayant son siège social à New York, l'entreprise dispose de bureaux à Amsterdam, Beijing, Berlin, Hong Kong, Houston, Londres, Luxembourg, Mumbai, Maurice, San Francisco, São Paulo, Shanghai et Singapour. Pour obtenir de plus amples renseignements, veuillez consulter le site https://warburgpincus.com/. Suivez-nous sur LinkedIn.

