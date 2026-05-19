Escouade Bon ménage : MHM recrute 50 citoyen(ne)s volontaires pour améliorer la propreté locale

MONTRÉAL, le 19 mai 2026 /CNW/ - L'arrondissement de Mercier-Hochelaga-Maisonneuve lance la première édition de l'escouade Bon ménage, une initiative visant à mobiliser 50 citoyen(ne)s volontaires et engagés pour améliorer la propreté de leur quartier. Ce nouveau programme permettra d'outiller les participant(e)s avec des accessoires facilitant l'entretien de leur quartier, que ce soit une rue, une ruelle ou bien un parc, tout en valorisant leur engagement.

MHM - Escouade Bon ménage (Groupe CNW/Arrondissement Mercier-Hochelaga-Maisonneuve (Ville de Montréal))

« Je suis particulièrement fière de soutenir concrètement les citoyennes et citoyens qui contribuent à la propreté de leur milieu de vie. Il est essentiel de reconnaître ces efforts et de mettre de l'avant ces exemples positifs pour mobiliser toute la communauté », souligne Chantal Gagnon, mairesse de l'arrondissement.

La période d'inscription débute cette semaine, puis des suivis mensuels seront effectués pour comptabiliser les déchets ramassés et offrir un accompagnement aux citoyen(ne)s.

Les personnes inscrites recevront une trousse comprenant des pinces, des gants, des sacs à ordures, ainsi qu'une casquette à l'effigie du programme. Elles pourront ainsi contribuer à la propreté de leur milieu de vie lors de leurs promenades en famille, avec leur chien, entre voisin(e)s ou en solo.

Une soirée de reconnaissance aura lieu en septembre afin de souligner l'engagement des participant(e)s et de mettre en valeur leur contribution exemplaire à la propreté du quartier.

Formulaire d'inscription : https://forms.cloud.microsoft/r/R7wYeDRfqM

SOURCE Arrondissement Mercier-Hochelaga-Maisonneuve (Ville de Montréal)

Informations et renseignements : Vincent Fortin, Chargé de communication, Arrondissement de Mercier-Hochelaga-Maisonneuve, [email protected], 514 991-2195