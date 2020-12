ERRATUM - Nominations au Conseil interculturel de Montréal

MONTRÉAL, le 15 déc. 2020 /CNW Telbec/ - Mme Suzie Miron, conseillère municipale et Présidente du conseil de la ville de Montréal, est heureuse d'annoncer la décision du conseil municipal du 14 décembre 2020 de nommer M. Juste Rajaonson à la vice-présidence du Conseil interculturel de Montréal (CIM) et elle se réjouit également du renouvellement, pour un second mandat de trois ans à titre de membre, de Mme Cécile Deschamps.

« Je salue la nomination de M. Juste Rajaonson à la vice-présidence du CIM, de même que le renouvellement de Mme Cécile Deschamps comme membre. M. Rajaonson possède une fine des enjeux de la diversité montréalaise et son expertise de mobilisation sera mise à profit dans le cadre de ses fonctions à la vice-présidence. L'implication de Mme Deschamps et sa contribution lors de son premier mandat la qualifie pleinement pour poursuivre son engagement au CIM », a souligné Mme Suzie Miron, Présidente du conseil de la ville de Montréal.

Juste Rajaonson

Juste Rajaonson est membre du Conseil interculturel de Montréal depuis le 17 décembre 2018. Il est professeur à l'École des sciences de la gestion de l'Université du Québec à Montréal et membre du Conseil canadien des normes en gouvernance des organisations. Titulaire d'un doctorat en études urbaines, M. Rajaonson œuvre depuis 15 ans au succès de politiques, de programmes et de projets de développement territorial à travers des mandats variés dans les secteurs public et universitaire. Ancien fonctionnaire fédéral, il a siégé aux côtés des plus hauts fonctionnaires fédéraux au Bureau du conseil privé où il a, entre autres, piloté en 2019 l'évaluation des nouvelles initiatives de recrutement dans la fonction publique fédérale. Il a aussi été évaluateur et auditeur des programmes d'aide financière du gouvernement fédéral pour les collectivités et les régions du Québec. Il a ainsi appuyé et conseillé le développement d'initiatives dédiées aux groupes sous-représentés comme les autochtones, les femmes et les collectivités éloignées et il a coordonné des examens et audits de la gestion dans son ministère. Ses activités universitaires d'enseignement depuis 2015 ont porté sur le développement durable en gestion, l'économie urbaine et régionale et la gouvernance métropolitaine. Il a siégé sur divers comités d'experts en développement urbain et régional, publié dans des revues de recherche et présenté le fruit de ses travaux en Europe, aux États-Unis et ailleurs au Canada lors de conférences internationales sur les villes de 2011 à 2017. Finalement, M. Rajaonson a travaillé pendant cinq ans dans le secteur municipal, où il s'est fait connaître pour sa contribution à de nombreux projets environnementaux, d'aménagement durable et de réinsertion sociale dans l'arrondissement de Lachine.

Cécile Deschamps

Cécile Deschamps est membre du Conseil interculturel de Montréal depuis le 22 janvier 2018. Elle est titulaire d'un baccalauréat en travail social et a terminé sa scolarité de maîtrise en intervention sociale. Elle a été travailleuse sociale pour le Centre jeunesse de la Montérégie auprès de jeunes issus de différentes communautés ethniques, dont les communautés latino-américaine et autochtone. Elle a aussi été intervenante spécialisée auprès de jeunes contrevenantes, à titre d'agente de probation juvénile. En plus de ses activités de dirigeante syndicale au sein de la Confédération des syndicats nationaux - Fédération de la santé et des services sociaux, elle a été membre fondatrice du Carrefour culturel de l'amitié Québec-Cuba en 1979, et en a été la présidente de 1983 à 1989. Maintenant à la retraite, elle poursuit ses activités comme bénévole pour différents organismes communautaires de l'arrondissement Ville-Marie. Depuis 2017, elle s'implique comme administratrice au sein du conseil d'administration du Carrefour de ressources en interculturel du Centre-Sud (CRIC) et comme femme-relais interculturelle (programme d'accompagnement pour les nouvelles arrivantes). C'est son implication au CRIC et sa participation régulière aux rencontres de l'arrondissement Ville-Marie qui ont motivé sa candidature au CIM.

Le Conseil interculturel de Montréal

Instance municipale consultative indépendante, le Conseil interculturel de Montréal conseille la Ville sur toutes questions relevant des relations interculturelles. Le CIM est constitué de quinze membres bénévoles, dont un à la présidence et deux à la vice-présidence représentant la diversité culturelle de Montréal et provenant de milieux professionnels différents. Depuis le début de ses activités en 2003, le CIM a eu l'occasion de conseiller à de nombreuses reprises les membres du comité exécutif et du conseil municipal sur des enjeux liés aux relations interculturelles afin de favoriser l'intégration et la participation des membres des communautés d'origines diverses.

