TORONTO, le 6 févr. 2024 /CNW/ - L'Association des banquiers canadiens (ABC) est heureuse d'annoncer la nomination de Madame Erminia (Ernie) Johannson au poste de présidente de son conseil d'administration. Cette nomination prend effet immédiatement, pour un mandat de deux ans se terminant en 2026.

L'ABC annonce la nomination d'une nouvelle présidente du conseil d'administration (Groupe CNW/Association des banquiers canadiens)

Madame Johannson est chef des Services bancaires Particuliers et Entreprises Amérique du Nord à BMO. Elle dirige une équipe de 24 000 employés chargés de donner aux près de 12 millions de clients des Services bancaires Particuliers et Entreprises les moyens d'améliorer leurs finances. Dans le cadre de ses fonctions actuelles, Mme Johannson soutient les efforts de BMO visant à accélérer la croissance en s'appuyant sur son engagement sans pareil à donner aux équipes gagnantes les moyens de livrer un service à la clientèle exceptionnel, ainsi que sur sa feuille de route caractérisée par l'innovation dans un contexte en rapide évolution.

« Les banques au Canada fournissent le capital et les conseils qui stimulent la croissance économique dans les collectivités à l'échelle du pays, où elles emploient directement plus de 280 000 personnes, a déclaré Mme Johannson. À titre de présidente du conseil d'administration, et en collaboration avec mes collègues au conseil, je concentrerai nos efforts sur la création d'un environnement politique et réglementaire sécuritaire, solide et prospère, qui met de l'avant la compétitivité du Canada et donne à notre système bancaire résilient les moyens d'aider nos clients dans tous les secteurs de l'économie à atteindre leurs objectifs financiers. »

Mme Johannson succède à Mme Lucie Blanchet, première vice-présidente à la direction, Particuliers et Expérience client, de la Banque Nationale du Canada, qui a assumé le mandat de présidente du conseil au cours des deux dernières années, et qui continuera à siéger au conseil d'administration.

« Nous sommes reconnaissants à Lucie pour les conseils stratégiques, la conviction et la sagesse qu'elle a apportés dans le contexte des changements constants et de l'évolution soutenue de notre secteur. Nous la remercions donc vivement de son important apport, a fait remarquer Anthony G. Ostler, président et chef de la direction de l'ABC. L'ABC et ses membres, poursuit-il, profiteront pleinement de la vaste expérience d'Ernie et de sa vision à l'égard du cheminement vers l'avant des banques canadiennes, qui poursuivront leur collaboration afin de favoriser la croissance de l'économie, pour le bien de tous. »

