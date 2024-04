Le chef de file mondial de la 5G participera au programme Défi carboneutre d'Environnement et Changement climatique Canada (ECCC) qui vise à réduire les émissions de gaz à effet de serre en coopération avec des entreprises du secteur privé

TORONTO, le 22 avril 2024 /CNW/ - Ericsson Canada (NASDAQ : ERIC) est fière de célébrer le Jour de la Terre aujourd'hui en annonçant qu'elle s'est associée à Environnement et Changement climatique Canada en participant à son programme Défi carboneutre. Le Défi carboneutre est une initiative qui incite les entreprises actives au Canada à dresser et à mettre en œuvre des plans crédibles et efficaces afin que leurs installations et leurs activités soient carboneutres d'ici 2050.

« Dans le cadre de notre engagement à faire progresser nos initiatives d'action climatique ici au Canada et dans le monde entier, nous sommes ravis de participer au Défi carboneutre du gouvernement du Canada, a déclaré Jeanette Irekvist, présidente d'Ericsson Canada. En tant que chef de file dans le domaine de la technologie, avec une base solide en recherche et développement, nous comprenons nos impacts sur le climat et l'importance de limiter le réchauffement de la planète à 1,5 C. Notre engagement climatique s'étend déjà à l'ensemble de notre chaîne de valeur, en s'engageant à la carboneutralité d'ici 2040, et nous sommes impatients de nous joindre à l'élan de ce programme ».

Les réseaux 5G sont l'épine dorsale technologique de la société et représentent une occasion de numériser les industries et de réduire de manière significative les émissions mondiales de CO 2 . Grâce à des solutions de réseau à haut rendement énergétique, Ericsson joue un rôle clé dans la réduction des émissions, non seulement pour son secteur, mais aussi pour les nombreux secteurs à forte consommation d'énergie dans lesquels opèrent ses clients. Alors que le secteur des technologies de l'information et de communication (TIC) n'est responsable que de 1,4 % de l'empreinte carbone mondiale, il a le potentiel d'entraîner une réduction de 15 à 20 % des émissions dans l'ensemble des industries d'ici à 2030 grâce à des solutions de connectivité.

« Nous avons reçu une réponse incroyable du secteur privé depuis le lancement du Défi carboneutre en août 2022. À ce jour, plus de 180 entreprises y participent », a déclaré l'honorable Steven Guilbeault, ministre de l'Environnement et du Changement climatique. « En s'engageant à atteindre la carboneutralité, des entreprises de premier plan comme Ericsson agissent maintenant pour contribuer à sauvegarder l'environnement du Canada pour nos enfants et nos petits-enfants. Ensemble, les entreprises participant au Défi carboneutre stimulent l'innovation, font preuve de responsabilité organisationnelle et assurent leur compétitivité à long terme dans une économie mondiale en pleine décarbonation. J'encourage toutes les entreprises qui ont des ambitions carboneutres à participer au défi! »

Grâce à un cadre rigoureux et crédible, le Défi carboneutre favorise une planification carboneutre qui aide les entreprises à atteindre leurs objectifs climatiques, y compris les clients et les partenaires d'Ericsson Canada. Toutefois, seule la collaboration dans tous les secteurs de l'économie ne permettra d'atteindre la carboneutralité.

Madame Irekvist a ajouté : « nous travaillons déjà avec d'innombrables autres organisations extraordinaires dans tous les secteurs pour continuer à aller de l'avant avec le changement transformationnel nécessaire pour atteindre nos objectifs collectifs en matière de durabilité. Nous sommes confiants dans les objectifs que nous avons définis et nous nous engageons à aider nos clients et le Canada à obtenir des succès notables dans cet espace vital ».

Cette annonce renforce l'engagement d'Ericsson à l'atteinte de la carboneutralité dans l'ensemble de sa chaîne de valeur d'ici 2040 et à son appui à l'engagement du Canada à la carboneutralité d'ici 2050. Ericsson s'engage à soutenir le déploiement de réseaux 5G intelligents et durables qui offrent de hauts rendements, tout en réduisant l'empreinte carbone. Nous stimulons notre innovation mondiale en matière de durabilité des réseaux grâce à nos investissements dans la recherche et le développement ici au Canada, et un partenariat de recherche avec Environnement et Changement climatique Canada et ÉTS, l'Université Concordia et la Polytechnique, qui étudie déjà la manière dont l'IA peut aider le secteur des télécommunications et les objectifs d'action climatique du Canada et du monde entier.





Ericsson Canada joue un rôle essentiel dans l'écosystème d'innovation du pays depuis plus de 70 ans, notamment en soutenant les fournisseurs de services de communication à travers chaque génération de communication mobile. Ericsson Canada est également partenaire du réseau national d'écosystèmes visant à favoriser l'adoption de la 5G et la collaboration au Canada.

