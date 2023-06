Le classement reconnaît Ericsson comme un chef de file mondial en matière de durabilité

Le titre est décerné alors qu'Ericsson Canada célèbre son 70e anniversaire au Canada, avec de nouveaux investissements en R et D annoncés cette année

PLANO, Texas, le 28 juin 2023 /CNW/ - Ericsson, l'une des principales entreprises investissant dans la recherche et le développement au Canada et l'un des chefs de file mondiaux en matière de durabilité de la 5G, est fière d'annoncer qu'elle a été désignée comme l'une des meilleures entreprises internationales socialement responsables du Canada en 2023. Cette désignation a été attribuée à Ericsson par Corporate Knights, société de médias et de recherche engagée dans la promotion d'une économie durable.

Jeanette Irekvist, présidente d'Ericsson Canada, déclare : « Nous sommes honorés d'être nommés l'une des meilleures entreprises internationales socialement responsables au Canada par Corporate Knights. Cette reconnaissance est une grande réalisation pour notre équipe et renforce notre engagement à l'égard de la carboneutralité à l'échelle de notre chaîne de valeur d'ici 2040 et à l'appui de l'engagement du Canada à l'égard de la carboneutralité d'ici 2050. Ericsson s'engage à soutenir le déploiement de réseaux 5G intelligents et durables qui offrent de hauts rendements, tout en réduisant l'empreinte de carbone. Nous stimulons notre innovation mondiale en matière de durabilité des réseaux grâce à nos investissements dans la recherche et le développement ici au Canada, et à un partenariat de recherche avec Environnement et changement climatique Canada et ÉTS, Concordia et l'École polytechnique qui explore déjà comment l'IA peut aider notre secteur à répondre aux objectifs de carboneutralité du Canada et du monde entier ».

Ericsson s'est classée 8e à la liste des 10 meilleures entreprises internationales socialement responsables de 2023. Les lauréats sont sélectionnés parmi 115 entreprises dont le chiffre d'affaires est supérieur à un milliard de dollars au Canada, qui ne sont pas cotées en bourse ou dont le siège social n'est pas situé au Canada, qui ont obtenu les meilleurs résultats dans le cadre de la méthode d'évaluation de la durabilité de Corporate Knights et qui ont obtenu les meilleurs résultats dans le cadre de la liste Global 100 Most Sustainable Companies in the World publiée précédemment par Corporate Knight.

Bhushan Joshi, responsable de la durabilité et de la responsabilité d'entreprise, Ericsson Amérique du Nord, déclare : « L'engagement d'Ericsson en matière de responsabilité d'entreprise et d'action climatique est au cœur de l'objectif de notre entreprise et fait partie intégrante de notre méthode de travail et des solutions que nous proposons. Ericsson s'engage à être le pionnier d'un avenir durable en aidant ses clients à développer durablement la 5G et en permettant la décarbonisation des industries grâce à la puissance de la connectivité. Cette reconnaissance reflète les efforts des collègues d'Ericsson au Canada et dans le monde entier, qui se sont engagés à faire progresser notre démarche vers la carboneutralité ».

La méthodologie d'évaluation de la durabilité de Corporate Knights tient compte des données recueillies dans les rapports annuels, les rapports sur le développement durable et les sites Web des entreprises pour noter les entreprises sur la base de paramètres, tels que la part de revenus et d'investissements « propres », l'éco-efficacité et la diversité dans les conseils d'administration et parmi les cadres. Un cinquième des entreprises du Global 100 sont basées aux États-Unis, ce qui en fait le premier pays pour les membres de l'indice, suivi par le Canada avec 11 %.

L'augmentation rapide de l'utilisation des réseaux mobiles rend nécessaire le déploiement d'une plus grande capacité, ce qui pose un problème de durabilité aux fournisseurs de services. Le logiciel innovant d'économie d'énergie des réseaux d'accès radio (RAN) d'Ericsson permet aux fournisseurs de services de réduire la consommation d'énergie tout en préparant leurs réseaux à la demande des consommateurs et des entreprises en matière de 5G. Le portefeuille 5G d'Ericsson est 10 fois plus économe en énergie que la 4G et ses radios 5G MIMO massives de troisième et quatrième génération sont 10 fois plus économes en énergie que les radios 4G. Pour obtenir d'autres détails, veuillez lire notre tout dernier rapport sur la durabilité et la responsabilité d'entreprise.

70 ans à brancher les Canadiens

Ericsson Canada joue un rôle essentiel dans l'écosystème de l'innovation du pays depuis 70 ans, notamment en soutenant les fournisseurs de services de communication à travers chaque génération de communication mobile. Ericsson Canada est également un partenaire du réseau national d'écosystèmes visant à favoriser l'adoption de la 5G et la collaboration connexe au Canada. Ericsson Canada possède des centres de R et D et des bureaux à Montréal, Ottawa et Toronto et figure parmi les principaux investisseurs en R et D du pays, avec une moyenne de 345 millions de dollars canadiens par an.

