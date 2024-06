Le nouvel accord vise à améliorer les réseaux Evolved Packet Core (EPC) et IP Multimedia Subsystem (IMS) de Vidéotron.

L'accord comprend des dispositions garantissant que le réseau de Vidéotron restera à la pointe des avancées technologiques dans le futur.

Cette opération s'inscrit dans le cadre des objectifs des deux entreprises, qui visent à fournir une connectivité et des services exceptionnels au marché canadien.

MONTRÉAL, le 10 juin 2024 /CNW/ - Ericsson (NASDAQ : ERIC) et le fournisseur canadien de services de télécommunications Vidéotron ont annoncé une collaboration élargie dans le cadre d'une entente de cinq ans, s'appuyant sur une relation de longue date. Cette collaboration vise à améliorer les réseaux Evolved Packet Core (EPC) et IP Multimedia Subsystem (IMS) de Vidéotron. Elle couvre les logiciels, les services et le soutien, renforçant ainsi l'engagement des deux entreprises en faveur de l'innovation et de l'amélioration de l'expérience des abonnés canadiens.

Videotron

« Ce partenariat s'inscrit dans la continuité de notre collaboration de longue date avec Vidéotron, qui vise non seulement à apporter des améliorations technologiques, mais aussi à enrichir la vie numérique des Canadiens et Canadiennes, a déclaré Yasir Hussain, directeur de la technologie d'Ericsson Canada. Nous sommes fiers d'apporter notre expertise mondiale et nos solutions novatrices à Vidéotron, afin de permettre à ses clients de bénéficier de la meilleure connectivité et de la meilleure qualité de service ».

« Grâce à la technologie de pointe d'Ericsson, nos marques Vidéotron et Fizz continueront de rehausser l'expérience de leurs clientèles, a déclaré Mohamed Drif, vice-président principal et chef de la technologie chez Vidéotron. Alors que nous renforçons notre position dans le paysage dynamique des télécommunications, Vidéotron et Ericsson s'apprêtent à offrir à leurs clients une connectivité inégalée et des services encore plus novateurs ».

La contribution d'Ericsson au réseau central de Vidéotron améliorera sa capacité, ce qui permettra au fournisseur de services de télécommunications de desservir efficacement un nombre croissant d'abonnés canadiens. L'entente porte sur l'avancement du noyau de paquets, du noyau IMS, de la Network Functions Virtualization Infrastructure (NFVI) et des systèmes de soutien opérationnel.

Pour les clients de Vidéotron et de Fizz, ce partenariat se traduit par une expérience réseau robuste et efficace, marquée par une connectivité accrue, des vitesses de transmission plus rapides et une plateforme prête pour les innovations technologiques à venir. Ces solutions à la fine pointe de la technologie assurent aux abonnés de Vidéotron et de Fizz une expérience de service transparente et de grande qualité.

L'entente prévoit également des stratégies tournées vers l'avenir, incluant notamment la mise à niveau et l'expansion continues du réseau, ce qui permettra au réseau de Vidéotron d'être à l'avant-garde des progrès technologiques.

Ericsson Canada joue un rôle essentiel dans l'écosystème d'innovation du pays depuis plus de 70 ans, notamment en soutenant les fournisseurs de services de communications (FSC) à travers toutes les générations de communications mobiles. En fournissant des solutions technologiques durables et de pointe, Ericsson aide les FSC canadiens à atteindre leurs objectifs de durabilité, à réduire leur impact environnemental et à favoriser l'inclusion numérique dans l'ensemble du pays. Ericsson Canada est également un partenaire du réseau national d'écosystèmes visant à favoriser l'adoption de la technologie 5G et la collaboration au Canada.

AU SUJET D'ERICSSON :

Ericsson permet aux fournisseurs de services de communication et aux entreprises d'exploiter pleinement la valeur de la connectivité. Le portefeuille de l'entreprise couvre les domaines d'activité suivants : réseaux, logiciels et services en nuage, solutions sans fil pour les entreprises, plateforme de communication mondiale et technologies et nouvelles entreprises. Il est conçu pour aider nos clients à passer au numérique, à accroître leur efficacité et à trouver de nouvelles sources de revenus. Les investissements d'Ericsson dans l'innovation ont permis à des milliards de personnes dans le monde de bénéficier des avantages de la mobilité et du haut débit mobile. Les actions d'Ericsson sont cotées au Nasdaq Stockholm et au Nasdaq New York. www.ericsson.com

AU SUJET DE VIDÉOTRON :

Vidéotron filiale à part entière de Québecor Média inc., est une société intégrée de communications œuvrant dans les domaines de la télédistribution, du divertissement, des services d'accès Internet, de la téléphonie filaire et de la téléphonie mobile. Avec l'acquisition de Freedom Mobile inc., Videotron est devenu le quatrième fournisseur de services sans-fil solide et hautement concurrentiel au Canada. Au 31 mars 2024, Vidéotron et Freedom avaient activé ensemble 3 825 100 lignes du service de téléphonie mobile. Vidéotron est également un chef de file en nouvelles technologies, grâce notamment à Helix, sa plateforme de divertissement et de gestion du domicile, et est aussi le numéro un d'Internet haute vitesse au Québec. Au 31 mars 2024, Vidéotron comptait 1 335 700 clients à son service de télédistribution, 1 721 100 clients abonnés à ses services Internet et 658 300 à son service de téléphonie filaire. Finalement, Vidéotron a remporté le très convoité titre d'entreprise de télécommunications la plus admirée des Québécois pour une 18e fois depuis 2006, selon l'étude Réputation 2024 de Léger.

