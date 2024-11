Dans le cadre de l'entente, plus d'un demi-milliard de dollars canadiens seront investis dans des activités de R et D axées sur les réseaux mobiles avancés, l'IA et les technologies quantiques.

Un investissement accru de 634,8 millions de dollars canadiens permettra de faire progresser les technologies de communication de la prochaine génération et de créer et de perfectionner des centaines d'emplois sur une période de cinq ans dans les centres de R et D d'Ericsson à Ottawa et à Montréal.

Ericsson conseillera le gouvernement sur la gouvernance de l'IA et les initiatives de durabilité des réseaux, et développera davantage de partenariats de R et D avec les universités et le gouvernement.

OTTAWA, ON, le 7 nov. 2024 /CNW/ - Ericsson et le gouvernement du Canada ont annoncé aujourd'hui la signature d'une entente de financement élargi qui permettra à Ericsson d'investir plus de 630 millions de dollars canadiens dans ses activités de R et D au Canada, soit une augmentation importante par rapport à l'annonce de l'an dernier. Cette augmentation du financement permettra de renforcer les capacités de R et D d'Ericsson dans ses centres de recherche d'Ottawa et de Montréal, de créer et de perfectionner des centaines d'emplois et de stages, et de consolider ces centres en tant que chefs de file mondiaux dans les technologies 5G avancées, de la 6G, de l'IA, du Cloud RAN, quantiques et de l'API de réseau.

Le ministre de l'Innovation, des Sciences et de l'Industrie, l'honorable François-Philippe Champagne, affirme ce qui suit : « Notre partenariat avec Ericsson cimente la position du Canada à titre de chef de file des réseaux de prochaine génération. Cet investissement accru permettra non seulement de renforcer les réseaux 5G d'aujourd'hui, mais également de faire progresser les technologies qui façonneront notre avenir et feront du Canada un meneur permanent dans ces domaines ».

Les centres de R et D d'Ericsson à Montréal et à Ottawa se concentreront sur le développement des communications quantiques et de la gestion de réseau alimentée par l'IA, tout en développant ses capacités Cloud RAN, 5G avancée et 6G. L'investissement permettra de soutenir l'expansion des installations de recherche et de la dotation pour l'informatique quantique au Centre de recherche quantique d'Ericsson à Montréal et de renforcer les partenariats déjà solides d'Ericsson avec plus de 20 établissements d'enseignement postsecondaire canadiens.

Börje Ekholm, président et PDG d'Ericsson affirme ce qui suit : « Le Canada est un chef de file dans de nombreux domaines importants, notamment l'IA, la recherche quantique et sur les réseaux mobiles avancés, et les installations de R et D de classe mondiale d'Ericsson à Ottawa et à Montréal sont au cœur de nos efforts d'innovation à l'échelle mondiale. Notre vision est de tirer parti de la connectivité mobile ouverte pour avoir un impact positif sur les entreprises et la société, d'accélérer la transformation numérique et de soutenir un avenir à faible émission de carbone, et cet investissement portera sur tous ces domaines. Notre partenariat renforce le leadership du Canada en matière de communications de nouvelle génération, et nous sommes fiers de jouer un rôle clé dans l'élaboration de cet avenir ».

Yossi Cohen, président et PDG d'Ericsson Amérique du Nord, indique ce qui suit : « Nous sommes fiers du talent exceptionnel et de la recherche et du développement de pointe qui émergent du Canada et de notre équipe dévouée. Avec l'annonce d'aujourd'hui d'un financement accru, nous sommes ravis d'approfondir notre engagement à favoriser l'innovation canadienne. Les avancées technologiques développées ici jettent les bases de nouvelles industries et applications, alimentant ainsi la croissance de nos activités à l'échelle mondiale. Nous sommes impatients de poursuivre la construction d'un partenariat solide, Ericsson jouant un rôle clé dans l'avancement de l'innovation au Canada et dans toute l'Amérique du Nord ».

Ericsson poursuit son engagement en faveur de l'innovation technologique au Canada. Cette année à elle seule, l'entreprise a annoncé une nouvelle entente de 10 ans avec l'Université Concordia pour faire progresser la recherche et le développement des talents dans le domaine des technologies de l'information et de la communication (TIC), et le lancement du Laboratoire Drone 5G Ericsson-Carleton, qui positionne le Canada et les talents canadiens à l'avant-garde de la technologie de pointe.

Jeanette Irekvist, présidente d'Ericsson Canada, ajoute ce qui suit : « Aujourd'hui, nous renforçons notre engagement inébranlable en faveur de l'innovation au Canada. Nos centres de R et D d'Ottawa et de Montréal favorisent l'avenir de la connectivité, et ce partenariat avec le gouvernement du Canada nous permettra d'accélérer des travaux encore plus révolutionnaires. Ensemble, nous créons des emplois hautement qualifiés et faisons progresser des technologies qui façonneront le paysage mondial des communications pour les années à venir. Nous sommes impatients de faire profiter nos clients de ces innovations et de continuer à fournir de la connectivité à tous les Canadiens ».

Pendant la durée de l'accord quinquennal, Ericsson créera près de 200 nouveaux emplois hautement qualifiés et prévoit d'accueillir plus de 600 stages coop dans le cadre de ses partenariats universitaires, intégrant jusqu'à 120 étudiants par an et s'engageant dans plus de 10 collaborations universitaires par an.

Mark Sutcliffe, maire d'Ottawa, note ce qui suit : « L'annonce faite aujourd'hui d'un investissement accru dans les activités de R et D d'Ericsson est un solide vote de confiance envers l'industrie technologique d'Ottawa. Cet engagement reflète la force d'Ottawa en tant que plaque tournante du talent et de l'innovation de classe mondiale, consolidant le rôle de notre ville dans la prochaine vague d'avancées technologiques. Ottawa se positionne comme un chef de file mondial en matière de R et D et de technologies comme l'IA et les communications de la prochaine génération, qui façonneront l'avenir ».

Déjà la principale installation de R et D d'Ericsson en Amérique du Nord, le site d'Ottawa occupe 25 000 mètres carrés - dont plus de 4 300 mètres carrés sont entièrement consacrés aux laboratoires de recherche, à la conception de matériel et de logiciels et à l'intégration et à la vérification des produits du portefeuille mondial d'Ericsson. Ericsson a établi son premier centre canadien d'innovation en R et D à Montréal en 1986 et y poursuit des recherches allant de l'élaboration de lignes directrices pour les réseaux mobiles AMPS (1G) à l'intelligence artificielle (IA), en passant par la recherche de pointe dans le domaine de la 5G. Aujourd'hui, les activités à Montréal comptent le programme d'accélérateur mondial de l'IA d'Ericsson et le centre quantique d'Ericsson lancé l'an dernier.

Vers un avenir carboneutre et la redéfinition des réseaux

Ericsson et le gouvernement du Canada poursuivent leur partenariat en matière de durabilité par le biais de la technologie. En 2022, Ericsson a annoncé un programme de recherche stratégique dirigé par l'École de technologie supérieure (ÉTS), en partenariat avec l'Université Concordia, la Polytechnique Montréal et Environnement et Changement climatique Canada (ECCC), afin d'explorer comment l'IA peut aider le secteur des télécommunications à minimiser la consommation d'énergie des réseaux 5G. Plus tôt cette année, Ericsson s'est aussi inscrit au Défi carboneutre du gouvernement du Canada.

Plus de 70 ans à brancher les Canadiens

Ericsson Canada joue un rôle essentiel dans l'écosystème d'innovation du pays depuis plus de 70 ans, en soutenant les fournisseurs de services de communication à travers chaque génération de communication mobile. Ericsson Canada est également un partenaire du réseau national d'écosystèmes visant à favoriser l'adoption de la technologie 5G et la collaboration au Canada. Avec des centres et des bureaux de R et D à Montréal, à Ottawa et à Toronto, Ericsson Canada figure parmi les principaux investisseurs en R et D au pays - avec une moyenne de 385 millions de dollars canadiens par année et un investissement de plus de 800 millions de dollars canadiens au cours des deux dernières années. L'engagement de l'entreprise envers l'innovation mondiale dans le domaine de la durabilité des réseaux s'appuie sur ses investissements en R et D au Canada et sur des partenariats avec Environnement et Changement climatique Canada et des établissements universitaires de premier plan, qui se concentrent sur la manière dont l'IA et la technologie peuvent contribuer à la réalisation ensemble des objectifs d'action en matière de climat.

