L'entente permettra d'élargir les collaborations en matière de recherche dans les domaines de l'éducation, de la recherche et du développement, et de l'innovation en matière d'IA, de cybersécurité, de 5G, d'infonuagique et de calcul informatisé en périphérie de réseau, et plus encore.

MONTRÉAL, le 23 sept. 2024 /CNW/ -- Ericsson et l'Université Concordia ont annoncé aujourd'hui l'élargissement de leur partenariat existant, en concluant une entente de 10 ans axée sur l'avancement de la recherche et de l'enseignement dans le domaine des technologies de l'information et des communications (TIC). Cette nouvelle entente novatrice s'appuie sur un engagement de longue date en matière de recherche depuis 2011, qui a donné lieu à de nombreuses initiatives technologiques et percées et à de nombreux programmes dans le domaine de la technologie des réseaux.

Jeanette Irekvist, présidente d'Ericsson Canada, déclare : « L'élargissement de notre partenariat avec l'Université Concordia stimulera l'innovation dans le domaine des TIC au Canada et multipliera les possibilités pour les professionnels et les apprenants du domaine. Notre relation de longue date a donné lieu à de nombreuses réussites, a fourni à Ericsson des talents incroyables et a ouvert la voie à une incroyable base d'innovation dans les technologies les plus récentes ».

Grâce à ce partenariat renforcé, Ericsson et l'Université Concordia développeront des programmes éducatifs et des initiatives de recherche de pointe à l'École de génie et d'informatique Gina Cody de l'Université Concordia. Les étudiants auront un accès direct à l'expertise et aux installations de classe mondiale d'Ericsson, alors que les deux organisations collaboreront pour stimuler l'innovation dans des domaines clés des TIC, comme l'IA, la cybersécurité, l'infonuagique et le calcul informatisé en périphérie de réseau.

Graham Carr, président et vice-chancelier de l'Université Concordia, déclare ce qui suit : « Cette collaboration accrue avec Ericsson enrichira non seulement les programmes technologiques de l'Université Concordia, mais offrira également à nos étudiants et à nos professeurs des occasions inégalées de travailler sur des projets de pointe. Ce partenariat élargi contribuera à renforcer notre capacité à offrir un enseignement avant-gardiste et à la pointe de l'industrie. Nous sommes impatients de voir ce que l'Université Concordia et Ericsson vont réaliser ensemble ».

« Notre gouvernement salue ce partenariat visant à soutenir la recherche et l'éducation dans le domaine des technologies de l'information et de la communication. L'expertise des universités et du secteur privé joue un rôle important pour garantir que les Canadiens bénéficieront à l'avenir de réseaux et de services sans fil solides, sûrs et fiables. Elle renforcera la position du Canada en tant que leader mondial dans ces technologies et aidera nos étudiants à devenir des leaders tournés vers l'avenir au Canada ». - L'honorable François-Philippe Champagne, ministre de l'Innovation, des Sciences et de l'Industrie

Il s'agit du tout premier partenariat universitaire de niveau 1 d'Ericsson au Canada - le plus haut niveau de collaboration entre Ericsson et une institution académique. L'Université Concordia, qui est l'un des sept partenaires de niveau 1 à l'échelle mondiale, se joint à un groupe exclusif d'établissements avec lesquels Ericsson a établi des collaborations stratégiques à long terme. Ces partenariats apportent une valeur ajoutée aux universités et à Ericsson, en améliorant les capacités de recherche et de développement des établissements universitaires tout en contribuant à la compétitivité d'Ericsson grâce à un leadership éclairé et à l'innovation.

Magnus Frodigh, vice-président et chef, Recherche Ericsson, déclare : « Ericsson a une longue histoire de collaboration fructueuse avec l'Université Concordia et l'annonce d'aujourd'hui officialise encore davantage notre relation. L'Université Concordia est un chef de file en matière de recherche universitaire appliquée visant à relever les défis de l'industrie, ce qui mène à des percées scientifiques importantes qui visent à résoudre des problèmes sociétaux. Nous sommes vraiment motivés à l'idée de renforcer notre collaboration avec des chercheurs de premier plan de l'Université Concordia, en particulier dans les domaines de la sécurité, de l'IA et de l'infonuagique et le calcul informatisé en périphérie pour les réseaux mobiles, afin de produire des résultats de pointe qui aideront à construire les réseaux mobiles de demain.

Ericsson et l'Université Concordia : ensemble sur la voie de l'innovation canadienne

L'Université Concordia est partenaire d'Ericsson depuis 2011 et a obtenu des résultats significatifs à ce jour. Ensemble, ils ont publié plus de 60 articles de recherche scientifique et réalisé près de 40 projets de validation de principe, entre autres jalons. Ces réalisations soulignent la profondeur et la productivité de leurs efforts conjoints, qui comprennent des initiatives clés telles que :

Plus de 70 ans à brancher les Canadiens

Ericsson Canada joue un rôle essentiel dans l'écosystème d'innovation du pays depuis plus de 70 ans, en soutenant les fournisseurs de services de communication à travers chaque génération de communication mobile. Ericsson Canada est également un partenaire du réseau national d'écosystèmes visant à favoriser l'adoption de la technologie 5G et la collaboration au Canada. Avec des centres de R-D et des bureaux à Montréal, à Ottawa et à Toronto, Ericsson Canada est l'une des entreprises qui dépensent le plus en R-D au pays, avec une moyenne de 345 millions de dollars par année. L'engagement de l'entreprise à l'égard de l'innovation mondiale en matière de durabilité des réseaux repose sur ses investissements en R-D ici au Canada et sur des partenariats avec Environnement et Changement climatique Canada et des établissements universitaires de premier plan, qui se concentrent sur la façon dont l'IA et d'autres technologies peuvent aider à atteindre les objectifs d'action climatique.

