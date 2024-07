Ericsson Canada a été récompensée pour son engagement en faveur de la diversité, de l'équité et de l'inclusion dans le lieu de travail

a été récompensée pour son engagement en faveur de la diversité, de l'équité et de l'inclusion dans le lieu de travail Le prix est décerné en fonction de critères exhaustifs, notamment les pratiques de recrutement inclusives, les programmes de soutien aux employés et la représentation diversifiée des dirigeants.

TORONTO, le 9 juill. 2024 /CNW/ - Ericsson Canada (NASDAQ : ERIC) a été nommée par Forbes comme l'un des meilleurs employeurs au Canada pour la diversité en 2024, se classant 38e parmi les 200 entreprises inscrites à la liste. Cette reconnaissance souligne l'engagement de l'entreprise à favoriser un milieu de travail inclusif et diversifié, marquant une autre étape importante dans ses efforts continus pour soutenir les initiatives de DEI.

« Nous sommes incroyablement fiers d'être reconnus par Forbes comme l'un des meilleurs employeurs pour la diversité au Canada, déclare Jeanette Irekvist, présidente d'Ericsson Canada. Cette reconnaissance est un véritable témoignage de l'expérience, de la satisfaction et des possibilités de nos employés. En tant qu'entreprise à l'avant-garde du développement mondial des technologies de communication de la prochaine génération, nous sommes extrêmement fiers de la qualité de notre travail. Cette distinction décernée par Forbes renforce notre engagement à créer un environnement inclusif, de même que le dévouement et la fierté de notre équipe à servir nos clients ».

Forbes et la société d'études de marché Statista ont analysé les résultats d'une enquête menée auprès de plus de 40 000 employés d'entreprises et d'institutions canadiennes employant 500 personnes ou plus pour dresser la liste. Les répondants ont évalué anonymement leur entreprise sur des questions liées à la diversité, notamment l'âge, le sexe, l'origine ethnique, le handicap et l'égalité LGBTQ+. En outre, les meilleures pratiques de chaque entreprise en matière de diversité ont été analysées, notamment les groupes de ressources pour les employés, les programmes d'embauche pour les populations autochtones, la publication de données sur la diversité, les environnements de travail accessibles et le pourcentage de femmes occupant des postes de direction.

Ericsson Canada intègre la diversité, l'équité et l'inclusion (DEI) à tous les volets de sa stratégie de recrutement et d'engagement des employés, en tirant parti de la technologie pour améliorer ces efforts. L'entreprise affiche les postes sur divers tableaux d'affichage et s'assure qu'au moins 35 % des candidats sont des femmes, ce qui est soutenu par des comités d'entrevue diversifiés et des questions inclusives fondées sur le comportement. Après le recrutement, Ericsson soutient ses employés par des programmes de mentorat, des groupes de ressources pour les employés, des installations inclusives, des options de travail souples et des enquêtes de satisfaction annuelles.

Avec plus de 3 100 employés dans des centres de R et D 5G ultramodernes et des bureaux à Montréal, à Ottawa et à Toronto, Ericsson fait partie des 13 entreprises qui dépensent le plus en R et D au Canada et a investi 7,2 milliards de dollars en R et D au fil des ans. L'entreprise est un élément essentiel de l'écosystème d'innovation et de l'histoire de la R et D au Canada depuis plus de 70 ans, permettant aux industries du pays de jouer un rôle de premier plan sur la scène mondiale, soutenant les principaux fournisseurs de services sur la voie du déploiement de la 5G à l'échelle nationale et collaborant avec des acteurs de premier plan du monde universitaire et de l'industrie au sens large.

Pour plus de renseignements sur la liste des meilleurs employeurs du Canada pour la diversité en 2024, cliquez ici.

SUIVEZ-NOUS :

Abonnez-vous aux communiqués de presse d'Ericsson ici

Abonnez-vous aux blogues d'Ericsson ici

https://twitter.com/ericsson

https://www.facebook.com/ericsson

https://www.linkedin.com/company/ericsson

PLUS D'INFORMATION ICI :

Salle de presse Ericsson

[email protected]

[email protected]

AU SUJET D'ERICSSON :

Ericsson permet aux fournisseurs de services de communication et aux entreprises d'exploiter pleinement la valeur de la connectivité. Le portefeuille de l'entreprise couvre les domaines d'activité suivants : réseaux, logiciels et services pour le nuage, solutions sans fil pour les entreprises, plateforme de communication mondiale et technologies et nouvelles entreprises. Il est conçu pour aider nos clients à passer au numérique, à accroître leur efficacité et à trouver de nouvelles sources de revenus. Les investissements d'Ericsson dans l'innovation ont permis à des milliards de personnes dans le monde de bénéficier des avantages de la mobilité et du haut débit mobile. Les actions d'Ericsson sont cotées au Nasdaq Stockholm et au Nasdaq New York.www.ericsson.com

Nathan Gibson

[email protected]

Mob: 647-554-1423

Logo - https://mma.prnewswire.com/media/657835/Ericsson_Logo.jpg

SOURCE Ericsson Canada