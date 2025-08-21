MONTRÉAL, le 21 août 2025 /CNW/ - Éric Provost, président et chef de la direction de la Banque Laurentienne (TSX : LB), prendra la parole lors du Sommet financier de la Banque Scotia.

Informations importantes :

Date : 3 septembre 2025

Heure : 14 h (HAE)

Le lien vers la webdiffusion est disponible à l'adresse suivante :

https://onlinexperiences.com/Launch/Event/ShowKey=281706

À propos de la Banque Laurentienne

Fondée à Montréal en 1846, la Banque Laurentienne souhaite favoriser la prospérité de tous les clients grâce à une approche spécialisée pour les services aux entreprises et à des services bancaires à faible coût conçus pour faire fructifier l'épargne des Canadiens de la classe moyenne.

Comptant environ 2 800 employés, la Banque offre une vaste gamme de services financiers et de solutions axées sur le conseil à ses clients partout au Canada et aux États-Unis. La Banque Laurentienne gère un actif au bilan de 49,5 milliards $ de même que des actifs administrés de 24,2 milliards $.

