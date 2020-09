Éric Girard doit s'expliquer sur ses mauvaises prévisions économiques

QUÉBEC, le 4 sept. 2020 /CNW Telbec/ - L'économique québécoise a vécu un choc important en raison de la crise sanitaire qui a découlée de la pandémie de la COVID-19. L'état actuel des finances publiques du Québec est instable et inquiétant.

C'est pourquoi l'opposition officielle a demandé au président de la Commission des finances publiques l'application de l'article 292 du Règlement de l'Assemblée nationale, et ce, afin que les membres de la commission puissent procéder à l'étude de la politique budgétaire du gouvernement et de l'évolution des finances publiques.

Le ministre des Finances a déjà annoncé en juin dernier que le Québec est en déficit de près de 15G$. De plus, lors de l'études des crédits budgétaires 2020-2021, il a été révélé que de nombreux projets d'infrastructures prévus par le gouvernement au Plan québécois des infrastructures (PQI) 2020-2030, totalisant 48G$, n'ont toujours pas été provisionnés.

« Le ministre des Finances a affirmé que les sommes affectées au Fonds des générations devraient être considérées comme des surplus. Je rappelle que les principaux objectifs de ce fonds sont de s'assurer de l'équité intergénérationnel et de réduire la dette du Québec. Cette proposition de comptabiliser le revenu mais d'ignorer la dépense et ceci est insensé et irresponsable. François Legault a hérité d'une situation financière plus qu'enviable qui lui a permis de hausser les dépenses gouvernementales. Avec leur promesse du retour à l'équilibre budgétaire en 5 ans, François Legault et Éric Girard cherchent par tous les moyens à réaliser leur engagement. Leur changement de formule comptable n'est qu'un tour de passe-passe, rien de plus, et cela démontre à quel point leurs décisions sont imprudentes et improvisées. »

M. André Fortin, député de Pontiac et porte-parole de l'opposition officielle en matière de Finances

« Par souci de transparence, Éric Girard doit expliquer ses décisions budgétaires puisqu'elles ne prenaient pas en considération les impacts de la pandémie. Comment a-t-il pu déposer un budget en mars dernier, quelques jours précédant le confinement du Québec, sans prévoir des sommes dans celui-ci à cet égard? Quel est son plan? Comment peut-il prévoir un retour à l'équilibre budgétaire dans cinq ans et est-ce vraiment prudent dans le contexte actuel de le promettre considérant que l'ampleur réelle de l'impact économique de la pandémie n'est pas encore connu?»

M. Carlos Leitão, député de Robert-Baldwin et porte-parole de l'opposition officielle en matière d'économie

