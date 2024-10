Éric Gervais, président du Groupe pharmaceutique Duchesnay, reçoit le Prix Bernard-Landry 2024 par l'ADRIQ

Ce prestigieux prix reconnaît la contribution de M. Gervais au développement et à la croissance de GPD, ainsi que ses répercussions économiques à travers les années, en tant qu'entreprise québécoise en pleine expansion.

BLAINVILLE, QC, le 16 oct. 2024 /CNW/ - Groupe pharmaceutique Duchesnay (GPD), l'une des huit entreprises sélectionnées à travers le pays pour participer au Projet pour l'hypercroissance mondiale du gouvernement du Canada, est très fière d'annoncer que son président, Éric Gervais, est récipiendaire du prestigieux Prix Bernard-Landry 2024 de l'Association pour le développement de la recherche et de l'innovation du Québec (ADRIQ).

Éric Gervais, Président de GPD, récipiendaire du Prix Bernard-Landry 2024 (Groupe CNW/Groupe pharmacutique Duchesnay (GPD))

Le prix a été annoncé cette semaine et sera officiellement remis lors du gala de l'ADRIQ, qui aura lieu le 21 novembre à Montréal. Ce prix porte le nom de Bernard Landry, reconnu pour être un bâtisseur et un visionnaire de l'économie, en plus d'avoir été premier ministre du Québec de 2001 à 2003. La passion de M. Landry pour les affaires était aussi grande que celle pour la recherche, ce qui l'a amené à soutenir la création de l'ancêtre de l'ADRIQ, en 1978, dans le but d'accroître la compétitivité des entreprises ici et à l'étranger en misant sur l'innovation.

Le prix remis à M. Gervais récompense une ou un dirigeant de haut niveau ayant « contribué directement au développement, à la croissance, aux réalisations et à la performance d'une entreprise ou d'une institution québécoise, qu'elle soit privée ou publique ». Ce prix souligne également le « succès et le dynamisme de la personne lauréate qui ont eu des retombées importantes dans sa région, son secteur d'activité et dans l'écosystème québécois de la recherche et de l'innovation, sur une longue période ».

Sous la direction de M. Gervais, l'équipe du Groupe a mis au point quatre médicaments d'ordonnance brevetés dans plus de 40 pays, aidant des millions de femmes à travers le monde depuis le début des années 2000. La vision du Groupe, qui consiste à créer un monde meilleur grâce à l'excellence et à l'innovation, a constamment étendu son champ d'action et ses activités en appui à cet objectif à travers ses entreprises, dont Analog Pharma Canada, la sixième et la plus récente, créée plus tôt cette année. Cette structure très diversifiée et étendue favorise la recherche et le développement continus, y compris les travaux actuels visant à développer des contraceptifs, ainsi qu'un nouveau traitement potentiel pour la sclérose en plaques.

« C'est avec beaucoup d'humilité que j'accepte ce prix, qui reflète le travail de toute mon équipe et de toutes les personnes qui ont investi et m'ont soutenu au fil des ans », a déclaré Éric Gervais, président du Groupe pharmaceutique Duchesnay. « Je me considère privilégié d'être né au Québec, terre des possibilités. Au-delà de la reconnaissance pour moi et pour ceux qui m'entourent, je souhaite sincèrement que mon parcours, ainsi que celui de mon équipe, mettent en lumière les besoins immenses en santé des femmes, et continue de rendre notre expertise locale accessible aux patientes du monde entier. »

Éric Gervais travaille avec le Groupe pharmaceutique Duchesnay et les sociétés qui l'ont précédé depuis 1992, dont plus de 25 ans en tant que vice-président exécutif. En 2021, il a dirigé une équipe de direction qui a racheté l'entreprise familiale et a, depuis, guidé sa croissance continue. Cela comprend la création de nouvelles entreprises au sein du groupe, tant au Canada qu'aux États-Unis, la création de partenariats internationaux à travers de nombreux accords de licence, ainsi que l'expansion des installations de production pharmaceutique de pointe de GROUP à Blainville, au Québec, où se trouvent le siège social mondial et le centre de décision internationale de l'entreprise.

« En novembre 2019, c'est en présence de madame Chantal Renaud, la conjointe du Premier ministre, qu'a été remis le tout premier Prix Bernard-Landry, en l'honneur de ce grand bâtisseur de l'économie d'un Québec innovant. Pour le 34e Gala des Prix Innovation, c'est avec une grande fierté que l'ADRIQ remet cet hommage à un homme au parcours exemplaire résolument engagé en recherche et innovation et à faire une différence pour la santé des femmes et les personnes souffrant de maladies rares. Sincères félicitations à monsieur Éric Gervais, grand bâtisseur du Groupe pharmaceutique Duchesnay pour cet hommage hautement mérité. Inventeur, entrepreneur visionnaire, leader inspirant, M. Gervais est un véritable exemple pour la relève de demain ! » Frédéric Alberro, Président-directeur général, ADRIQ.

À PROPOS DE L'ADRIQ

Depuis 1978, l'Association pour le développement de la recherche et de l'innovation du Québec (ADRIQ) anime un écosystème d'entreprises et d'institutions vouées à la recherche et à l'innovation au Québec. Il s'agit d'un groupement unique et influent qui favorise les partenariats et les collaborations afin d'accélérer la commercialisation. L'ADRIQ aborde les principales préoccupations et véhicule les opportunités pour ces acteurs de la recherche et de l'innovation afin de réunir les conditions favorables et propices à leur succès. Pour plus de détails, visitez le site adriq.com.

À PROPOS DU GROUPE PHARMACEUTIQUE DUCHESNAY

Le siège social du Groupe pharmaceutique Duchesnay (GPD) et de ses sociétés affiliées est situé à Blainville, au Québec. Le groupe est constitué de six sociétés pharmaceutiques qui répondent aux besoins des patients au Canada, aux États-Unis et à l'étranger. Les entreprises qui le forment sont : Duchesnay (Canada) et Duchesnay USA, qui se consacrent toutes deux à la santé des femmes ; Médunik Canada et Medunik USA, qui fournissent des traitements pour les maladies rares ; et Analog Pharma Canada et Analog Pharma, qui se spécialisent dans les médicaments génériques orphelins. Depuis son usine de fabrication ultramoderne à Blainville, GPD exporte ses traitements innovants dans plus de 50 pays.

GPD est l'une des 8 entreprises sélectionnées à travers le pays pour participer au Projet pour l'hypercroissance mondial du gouvernement du Canada. Cette nomination offre un soutien exclusif et personnalisé pendant au moins deux ans, dans le but d'accélérer notre croissance pour devenir une entreprise pilier de l'économie canadienne.

À travers ses propres activités de recherche et de développement, ainsi que grâce à des partenariats exclusifs, Groupe pharmaceutique Duchesnay offre des traitements innovants pour une multitude de conditions médicales en santé des femmes, en urologie, en oncologie ainsi que pour des maladies rares. GPD tient à souligner le dévouement et le professionnalisme de ses employés, et favorise une culture interne positive de même qu'un environnement de travail flexible. L'entreprise est profondément engagée en faveur de la responsabilité environnementale et redonne à la communauté en soutenant diverses organisations caritatives.

Pour de plus amples informations, visitez le https://duchesnaypharmaceuticalgroup.com/fr.

SOURCE Groupe pharmacutique Duchesnay (GPD)

Contact pour les médias : Mariia Savchuk, Conseillère principale, Communications, [email protected], +1 (263) 388-3141