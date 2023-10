Érable du Québec et les Canadiens de Montréal font équipe pour trois ans

LONGUEUIL, QC, le 5 oct. 2023 /CNW/ - Les Producteurs et productrices acéricoles du Québec (PPAQ) et la marque Érable du Québec frappent un grand coup en s'associant avec une organisation qui, comme le sirop d'érable, rassemble tous les Québécois depuis plus d'un siècle. En effet, à l'aube du début de saison de la Ligue nationale de hockey, Érable du Québec annonce qu'il sera fier partenaire des Canadiens de Montréal pour les trois prochaines années.

Logo de Producteurs et productrices acéricoles du Québec (PPAQ) (Groupe CNW/Producteurs et Productrices acéricoles du Québec)

Tradition, passion, symbole, fierté… les valeurs communes aux deux organisations sont nombreuses. Plus encore, elles contribuent toutes deux à l'économie du Québec, à la notoriété de notre coin de pays et à son rayonnement au-delà des frontières. Il s'agit d'un mariage naturel entre l'érable, produit emblématique, et le sport chouchou des Québécois et des Québécoises! « Les PPAQ souhaitent, par cette association, rassembler les partisans autour de ces deux trésors nationaux et démontrer que l'érable est un sucre naturel idéal pour les sportifs », a déclaré Luc Goulet, président des PPAQ. « Je suis confiant qu'avec l'érable, les joueurs des Canadiens auront l'énergie nécessaire pour connaître une bonne saison! », a-t-il ajouté avec humour.

De son côté, l'organisation des Canadiens de Montréal est heureuse de nouer un partenariat avec une marque locale et un produit chéri des Québécois. « Nous sommes fiers d'accueillir Érable du Québec en tant que nouveau partenaire à compter de la saison 2023-2024 », a déclaré France Margaret Bélanger, présidente, sports et divertissement du Groupe CH. « Nous avons la chance d'avoir un produit unique dont la qualité est largement reconnue et nous sommes ravis d'appuyer les producteurs et productrices acéricoles du Québec. »

L'érable et le sport : un match parfait!

Érable du Québec n'en est pas à son premier partenariat sportif puisqu'il est la source d'énergie officielle de la Fédération québécoise des sports cyclistes depuis 2015 et qu'il fut le premier partenaire de l'équipe de hockey professionnelle féminine La Force de Montréal en 2022. Hugo Houle, cycliste professionnel et vainqueur d'une étape du Tour de France, est également ambassadeur de l'érable depuis 2017. L'érable étant une excellente source de glucides, vitamines et minéraux, il n'est pas surprenant que plusieurs athlètes l'intègrent quotidiennement dans leur alimentation pour les aider à mieux performer et endurer les efforts intenses et difficiles.

Les PPAQ sont très enthousiastes à l'idée de s'unir à une organisation réputée et légendaire. Cette année, les quelque 13 300 acériculteurs et acéricultrices du Québec encourageront leur équipe nationale en levant leur verre… de sirop d'érable aux victoires prochaines du Tricolore!

À propos des Producteurs et productrices acéricoles du Québec et de la marque Érable du Québec

Les Producteurs et productrices acéricoles du Québec (PPAQ) représentent les intérêts de 13 300 acériculteurs et acéricultrices et de plus de 8 000 entreprises acéricoles. Le Québec assure en moyenne 72 % de la production mondiale de sirop d'érable et exporte dans une soixantaine de pays.

