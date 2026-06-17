Décès d'un travailleur de l'entreprise Industries Leco Inc. : la CNESST dévoile les conclusions de son enquête

MONTRÉAL, le 17 juin 2026 /CNW/ - La Commission des normes, de l'équité, de la santé et de la sécurité du travail (CNESST) rend aujourd'hui publiques les conclusions de son enquête sur l'accident ayant coûté la vie à un travailleur de l'entreprise Industries Leco inc., le 6 octobre 2025, dans l'arrondissement de Saint-Laurent, à Montréal.

Chronologie de l'accident

Le jour de l'accident, le travailleur se trouve dans l'atelier de maintenance pour effectuer un essai d'étanchéité à la suite de la réparation, par soudage, d'un réservoir d'eau. L'essai consiste à mettre le réservoir sous pression à l'aide d'air comprimé.

Alors qu'il observe de près la base du réservoir afin de détecter une fuite, celui-ci éclate et le projette violemment au sol. Le travailleur succombe à ses blessures.

Causes de l'accident

L'enquête a permis à la CNESST de retenir deux causes :

La surpression d'air maintenue dans le réservoir, combinée à des faiblesses du joint de soudure, provoque la rupture de la base du réservoir, heurtant mortellement un travailleur se trouvant à proximité.

La méthode de travail utilisée pour l'essai d'étanchéité est déficiente, notamment en soumettant le réservoir au-delà de ses limites de résistance, ce qui expose les travailleurs à un risque d'éclatement de ce dernier.

Comment éviter un tel accident

Pour prévenir les accidents lors des essais d'étanchéité sur des réservoirs, des solutions existent, notamment s'assurer que le réservoir n'est jamais soumis à une pression excédant ses limites de résistance et privilégier les méthodes d'essai utilisant les plus faibles niveaux de pression possible.

Inspecter rigoureusement le réservoir avant le début des essais afin de s'assurer de son intégrité; les essais ne doivent être effectués qu'en l'absence de toute faiblesse, notamment de corrosion ou de défaut de soudure;

En présence d'un risque d'éclatement du réservoir, établir un périmètre de sécurité en délimitant une zone d'exclusion ou en installant des barrières physiques, telles que des écrans de protection, afin de prévenir les projections potentielles en cas de rupture du réservoir;

Utilisez des dispositifs certifiés et calibrés, tels que des manomètres et des soupapes de sûreté, afin d'assurer une surveillance précise de la pression tout au long des essais.

Suivis de l'enquête

La CNESST transmettra les conclusions de son enquête, notamment aux associations d'employeurs et de travailleurs, à ses partenaires susceptibles d'être concernés par l'enquête ainsi qu'au ministère de l'Éducation qui les diffusera dans les établissements scolaires visés.

Liens utiles

Rapport d'enquête

Dessins techniques | Source : CNESST

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Source : Phuong Anh Ho Huu, responsable des communications

CNESST - Service de la prévention-inspection - Montréal

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SOURCE Commission des normes, de l'équité, de la santé et de la sécurité du travail