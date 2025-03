Équité salariale : aller au-delà des perceptions

QUÉBEC , le 7 mars 2025 /CNW/ - Bien que souvent confondues, l'égalité salariale et l'équité salariale sont deux concepts bien différents. Dans le premier cas, on parle du droit à un salaire égal pour un emploi égal. Dans l'autre, il s'agit du droit d'une personne de recevoir un salaire égal à celui d'une personne occupant un emploi de valeur équivalente dans la même entreprise. Ce droit est d'ailleurs mieux protégé depuis 1996 au Québec grâce à la Loi sur l'équité salariale (LES).

Pour aider les employeurs, les travailleuses et les travailleurs à y voir plus clair, la Commission des normes, de l'équité, de la santé et de la sécurité du travail (CNESST) diffuse de nombreux outils d'information, dont le balado La juste valeur.

Dans celui-ci, l'animatrice et comédienne Alice Pascual explore, avec les auditrices et les auditeurs, des concepts parfois complexes, comme la discrimination basée sur le sexe, les caractéristiques des emplois à prédominance féminine, le rôle des personnes conseillères et enquêtrices en équité salariale ainsi que les droits et les recours prévus à la LES.

À la veille de la Journée internationale des droits des femmes, ce balado prend tout son sens en invitant l'auditoire à se questionner sur l'équité salariale.

Citations

« La participation active des employeurs, des travailleuses et des travailleurs est un moyen efficace de contribuer à réduire l'écart salarial entre les emplois à prédominance féminine et les emplois à prédominance masculine. J'invite les milieux de travail à profiter des outils à leur disposition pour bien comprendre et appliquer le droit à l'équité salariale. »

- Jean Boulet, ministre du Travail et ministre responsable de la région de la Mauricie, de la région de l'Abitibi-Témiscamingue et de la région du Nord-du-Québec

« À l'aube de la Journée internationale des droits des femmes, il est important de prendre une pause et de se questionner sur la vraie valeur de l'équité salariale dans notre société. Ce concept, qui a pour but de corriger les écarts salariaux causés par la discrimination basée sur le sexe, est un outil de développement social et économique sans pareil. Le comprendre, le reconnaître et l'appliquer sont primordiaux pour que chaque travailleuse se sente reconnue à sa juste valeur. »

- Martine Biron, ministre des Relations internationales et de la Francophonie et ministre responsable de la Condition féminine

« Lorsque toutes les parties comprennent ce qu'est l'équité salariale, travaillent ensemble et font de l'application de la Loi une priorité, le travail des femmes est alors reconnu à sa juste valeur. Il est vrai que la diminution des iniquités salariales dans les milieux de travail nécessite des efforts de la part de chacun et chacune, mais notre société y gagne inévitablement. À cet égard, j'invite les gens à écouter notre balado La juste valeur. Celui-ci est un outil permettant de se familiariser, de façon moderne, au droit fondamental à un salaire juste et équitable. »

- Anouk Gagné, présidente-directrice générale de la CNESST

