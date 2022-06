Équité Association tient sa première assemblée générale annuelle et publie son premier rapport annuel

TORONTO, le 23 juin 2022 /CNW/ - Équité Association, le premier organisme à but non lucratif indépendant au Canada voué à la détection et à la prévention de la fraude à l'assurance, tiendra sa première assemblée générale annuelle (AGA) pour les membres de la société et publie aujourd'hui son Rapport annuel 2021.

L'assemblée aura lieu à 16 h (HE) par diffusion Web en direct et tous les membres ou leurs mandataires, peu importe leur emplacement géographique, pourront :

considérer et approuver la résolution visant à élire les administrateurs de la société;

considérer et approuver la résolution nommant l'expert-comptable de la société.

En prévision de son AGA, Équité a publié son premier rapport annuel (en anglais seulement) qui comprend une lettre du président du conseil d'administration et un commentaire de la présidente et chef de la direction. Le rapport annuel présente également le personnel et la culture d'Équité, sa stratégie fondamentale, l'accent mis sur la technologie et l'innovation, et son engagement indéfectible envers la justice sociale.

Dans son année inaugurale, Équité Association a mis en place un conseil d'administration composé de chefs de direction accomplis de l'industrie et un comité consultatif composé de cadres supérieurs, tout en offrant à ses membres une valeur de 89,7 millions de dollars répartie dans ses six principaux secteurs de service.

« Le crime d'assurance est compliqué et sa complexité ne cesse de croître. Pour faire une différence significative, il faut un véritable partenariat. Je suis fière de notre situation actuelle et de ce que nous avons accompli dans notre première année », a déclaré Terri O'Brien, présidente et chef de la direction d'Équité Association. « Nous faisons partie d'un écosystème plus vaste, uni par l'objectif de réduire la fraude à l'assurance et de protéger les Canadiens honnêtes et travailleurs. »

Vous trouverez le rapport annuel (en anglais seulement) sur le site Web d'Équité.

À propos d'Équité Association

À titre d'organisation indépendante à but non lucratif, Équité Association soutient les assureurs canadiens dans la lutte contre la fraude en ayant recours à des analyses avancées, à des pratiques exemplaires en matière de services de renseignements et à des enquêtes coordonnées. En combinant des services d'enquête spécialisés et des analyses avancées, Équité est une organisation unifiée qui fournit un service amélioré et des analyses sur la fraude en vue de récupérer des véhicules et des cargaisons volés. En tirant parti de ses relations avec les forces de l'ordre, ses partenaires et les organisations de l'industrie, Équité sert de point central pour la lutte au crime d'assurance visant tous les assureurs et protège les Canadiens en travaillant à éliminer la fraude et le crime d'assurance. Équité s'engage à réduire le crime d'assurance au Canada et à protéger les Canadiens contre l'exploitation.

Pour en savoir plus, consultez le site https://fr.equiteassociation.com/ .

