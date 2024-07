MONTRÉAL, le 22 juill. 2024 /CNW/ - Equisoft, chef de file des solutions d'assurance et de gestion de patrimoine, est fière d'annoncer officiellement un nouveau partenariat avec Life Design Analysis (LDA), une solution de vente et de productivité infonuagique, pour outiller les conseillers et les agents généraux (MGA) qui souhaitent proposer des solutions sur mesure à leurs clients.

Partenariat Equisoft et LDA (Groupe CNW/Equisoft Inc.)

La plateforme de pointe de LDA continuera d'utiliser les données de LifeGuide, l'outil de soumissions multiassureur qu'Equisoft vient tout juste d'acquérir, pour intégrer les données sur les produits et générer des rapports de vente, des projections et des concepts exhaustifs à l'intention des conseillers et des MGA.

« Nous sommes enchantés de cette collaboration qui nous permettra de continuer à fournir aux conseillers et aux MGA une plateforme puissante à laquelle sont parfaitement intégrées les robustes fonctions de données de LifeGuide. Notre nouveau partenariat avec Equisoft est un pilier de confiance et une promesse à l'industrie de l'assurance vie. Ensemble, nous sommes en phase de révolutionner la façon dont les conseillers obtiennent et utilisent les données pour mieux servir les clients et donner un fier coup de pouce à leur entreprise », indique Barry Crowther, chef de la direction de LDA.

François Levasseur, vice-président, Alliances mondiales et acquisitions chez Equisoft, n'est pas non plus sans savoir l'importance que revêt ce partenariat : « Nous comprenons l'importance de créer un écosystème de partenaires qui contribueront à la croissance et à l'innovation à l'échelle de l'industrie. L'engagement d'Equisoft à soutenir et à s'intégrer avec des fournisseurs de solutions tels que LDA garantit que les conseillers et les MGA ont accès à des outils de pointe, leur permettant d'offrir un service client exceptionnel et de favoriser une croissance significative de leur activité. »

Ce partenariat entre Equisoft et LDA vient hausser la barre en matière d'efficacité et d'innovation dans le secteur de l'assurance et de la gestion de patrimoine, au profit des conseillers comme de leurs clients. D'ailleurs, Charlie Conron, président et fondateur de LDA, le souligne : « Chez LDA, nous sommes ravis d'étendre et de bonifier le partenariat établi avec LifeGuide il y a presque 10 ans. Notre collaboration avec Equisoft permettra aux professionnels du secteur de proposer des solutions adaptées, de stimuler la productivité et d'aider plus de Canadiens en toute confiance. Ensemble, nous avons hâte de perfectionner les fonctionnalités sur lesquelles repose le travail des conseillers et d'intégrer d'autres innovations à notre plateforme. »

Les solutions de base d'Equisoft, notamment la gestion d'agence, les CRM, la planification financière, les outils de comparaison de fonds et les outils de recherche multiassureur, sont employées par un grand nombre de conseillers et de MGA au Canada. Pour en savoir plus sur les solutions d'Equisoft pour les professionnels des finances, cliquez ici.

La plateforme de Life Design Analysis a été utilisée par tous les niveaux de la chaîne de distribution d'assurance vie, en collaborant et en favorisant la croissance avec des compagnies d'assurance, des MGA, des AGA, des sociétés de gestion de patrimoine et des conseillers indépendants. Pour en savoir plus sur la plateforme et les solutions de LDA pour les professionnels de l'assurance, cliquez ici.

À propos d'Equisoft

Fondée en 1994, Equisoft est un fournisseur mondial de solutions numériques pour l'assurance et l'investissement. Reconnue par plus de 278 des plus grandes institutions financières du monde entier, Equisoft offre un écosystème complet de solutions, que ce soit des applications frontales innovatrices, une gamme intégrale de services d'arrière-guichet ou une expertise unique en migration de données. Ses produits phares incluent : administration de polices SaaS, CRM, analyse des besoins financiers, planification financière, répartition de l'actif, analyse de fonds et portefeuilles, soumissions et illustrations, propositions électroniques, gestion d'agence et portails clients, conseillers et courtiers. Equisoft est aussi le principal partenaire mondial d'Oracle pour la plateforme OIPA. Par son approche axée sur les besoins d'affaires, sa connaissance approfondie du secteur, ses technologies de pointe et son équipe diversifiée d'experts établis en Amérique du Nord, aux Caraïbes, en Amérique latine, en Europe, en Afrique, en Asie et en Australie, Equisoft aide ses clients à relever tous les défis qu'apporte cette ère de transformation numérique. Pour en savoir plus sur les solutions d'Equisoft, visitez: https://www.equisoft.com/fr/

À propos de Life Design Analysis

Fondée en 2014, Life Design Analysis est une plateforme de technologie financière spécialisée dans les outils et les ressources pour conseillers financiers. Elle permet à ces derniers de créer des soumissions et des présentations pour les clients, de prendre des décisions éclairées en matière de gestion du risque et de gérer l'entièreté de leur bloc d'affaires, tout cela avec la certitude qu'ils répondent à toutes les normes d'assurance. Résolue à mettre la technologie au service de l'expérience des conseillers et des clients, Life Design Analysis a passé 10 ans à créer des solutions de pointe pour les services financiers au Canada, et elle est impatiente de continuer à le faire. Utilisée à tous les niveaux de la chaîne de distribution de l'assurance vie, la plateforme de Life Design Analysis stimule les partenariats et la croissance chez les compagnies d'assurance, les AGA, les AGG, les sociétés de gestion de patrimoine et les conseillers indépendants.

