Grâce aux solutions technologiques d'Equisoft, Emma peut se développer, bonifier l'expérience des clients et conseillers et accroître sa capacité administrative.

MONTRÉAL, le 28 nov. 2024 /CNW/ - Equisoft, chef de file des solutions d'assurance et de gestion de patrimoine, a le plaisir d'annoncer qu'Emma, une plateforme axée sur la famille et conçue pour rendre l'assurance vie facile, abordable et accessible, a retenu ses services dans le cadre de son projet de croissance et de transformation opérationnelle.

Fondée à Québec, Emma propose des produits d'assurance vie temporaire ou permanente via ses partenariats avec Humania, un important assureur canadien. Pour amener sa plateforme numérique à haute niveau, l'entreprise a décidé de lancer des services d'administration tierce et de mettre sur pied un réseau de distribution de conseillers. Grâce à la solution complète et technologiquement avancée d'Equisoft, Emma a tous les outils en main pour gérer les opérations d'administration tierce, y compris l'administration des polices, les paiements, le suivi des commissions et le flux de travail simplifié. Elle peut ainsi accroître sa capacité administrative afin de développer ses opérations, de mettre en place des services novateurs et de bonifier l'expérience client.

Désormais, Emma est en mesure d'apporter un soutien efficace à ses conseillers et de gérer ses canaux de distribution. Elle prend ainsi le contrôle de l'expérience client du début à la fin, pour un service plus personnalisé. En intégrant les ressources de gestion de la distribution d'Equisoft, Emma peut gérer efficacement les relations avec les conseillers tout en améliorant la satisfaction de ses clients.

Olivier Lafontaine, chef de produits chez Equisoft, explique : « Assurance vie Emma avait besoin d'un système robuste pour gérer sa distribution et ses opérations d'administration tierce, des volets essentiels de l'entreprise. Notre solution modulable répond à ce besoin et lui permet de traiter facilement différents volumes d'affaires. Les fonctionnalités modernes de notre solution sont conçues pour l'aider à offrir un service exceptionnel. »

Félix Deschatelets, chef de la direction d'Emma, ajoute : « Grâce à la solution novatrice d'Equisoft, nous pouvons désormais lancer de nouveaux produits en quelques semaines, contrôler l'ensemble de l'expérience client, ce qui améliore considérablement la prestation des services et la satisfaction des clients. Notre croissance repose sur notre capacité de gérer efficacement nos opérations d'administration tierce et nos réseaux de distribution, et nous sommes emballés par les possibilités que ce partenariat nous apporte. »

Nicolas Moskiou, Président et chef de la direction d'Humania, a déclaré : « Lorsqu'Emma a choisi Equisoft, nous savions que nous pouvions lui faire confiance pour lui fournir une solution de souscription complète et une gamme de produits beaucoup plus compétitive pour soutenir sa croissance. Le choix du bon partenaire fait vraiment la différence lorsqu'il s'agit d'élaborer une solution d'assurance novatrice.

Les technologies d'Equisoft positionnent Emma pour une croissance durable qui lui permettra de s'adapter aux demandes en pleine évolution du secteur de l'assurance, tout en apportant une valeur exceptionnelle aux clients.

À propos d'Emma

Fondée à Montréal par Félix et Jacomo Deschatelets, Emma est la seule offre d'assurance vie en ligne avec des valeurs humaines et modernes. Son objectif est d'utiliser la technologie pour démocratiser l'accès à la protection financière. Elle offre une expérience simple et rapide, ainsi qu'un service de conseil conçu pour protéger les familles canadiennes et leur apporter la tranquillité d'esprit. Si vous êtes à la recherche d'une assurance vie, visitez emma.ca.

À propos d'Equisoft

Fondée en 1994, Equisoft est un fournisseur mondial de solutions numériques avancées en matière d'assurance et d'investissement. Reconnue comme un partenaire de choix par plus de 278 institutions financières parmi les plus importantes au monde, Equisoft offre un écosystème complet de solutions, allant d'applications frontales novatrices à des services d'arrière-guichet complets, en passant par une expertise unique en matière de migration de données. Les solutions phares de l'entreprise comprennent l'administration des polices en mode SaaS, la gestion de la relation client, l'analyse des besoins financiers, la planification financière, la répartition des actifs, l'analyse des fonds et des portefeuilles, les devis et les illustrations, les applications électroniques, les systèmes de gestion d'agence, ainsi que les portails pour les clients, les agents et les courtiers.. Grâce à son approche axée sur les affaires, à sa connaissance approfondie de l'industrie, à sa technologie novatrice et à son équipe multiculturelle d'experts établis en Amérique du Nord, dans les Caraïbes, en Amérique latine, en Europe, en Afrique, en Asie et en Australie, Equisoft aide ses clients à relever tous les défis à l'ère de la perturbation numérique. Pour de plus amples renseignements, veuillez consulter le site www.equisoft.com.

À propos d'Humania

Humania Assurance est l'une des plus anciennes et solides compagnies d'assurance de personnes au Canada. Depuis 150 ans, notre mutuelle conçoit des solutions d'assurance offertes à des centaines de milliers de Canadiens et Canadiennes à un prix concurrentiel avec un processus simplifié qui facilite son accessibilité.

Pour en assurer la réussite, nous nous engageons à offrir une expérience humaine avant tout, grâce à l'engagement de nos fidèles collaborateurs, aux relations avec nos partenaires et à la solidité de notre réseau de distribution.

