Le fournisseur mondial de solutions numériques complète avec succès 30 projets de modernisation majeurs pour 23 clients dans 6 régions, rendus possibles grâce à ses trois décennies d'expertise dans l'industrie de l'assurance et de l'investissement.

MONTRÉAL, le 21 nov. 2024 /CNW/ - Equisoft, chef de file des solutions numériques pour le secteur financier à l'échelle mondiale, fêtant aujourd'hui son 30e anniversaire, a annoncé la réalisation de 30 projets d'implantation majeurs complétés au cours des 18 derniers mois.

Ces initiatives montrent toute l'étendue des solutions d'Equisoft, centrées sur sa plateforme Equisoft/manage, un logiciel-service d'administration des polices pour l'assurance vie, l'assurance collective et les rentes.

Equisoft a complété 30 projets de modernisation majeurs dans le domaine de l'assurance vie au cours des 18 derniers mois (Groupe CNW/Equisoft Inc.)

Parmi ces projets, onze comprenait d'importantes migrations de données, ce qui a aidé les clients d'Equisoft non seulement à accélérer le développement de produits innovants et à se démarquer de la concurrence, mais aussi à réduire les risques et les coûts opérationnels associés aux anciens systèmes.

« L'ampleur et le succès de ces implantations témoignent de l'expertise approfondie que nous avons acquise au cours des trois dernières décennies. Ce qui a commencé en 1994 par la conception et la production d'une solution d'analyse de placements, en version bureau, s'est transformé en une mission de rendre les services financiers accessibles pour tous - une mission portée par plus de 900 collègues à travers le monde », souligne Luis Romero, fondateur et chef de la direction d'Equisoft. « Nous investissons généreusement dans la recherche-développement, mais aussi dans notre expertise. Seuls les projets fructueux produisent le rendement escompté; c'est pourquoi notre modèle de service local, régional et international offre exactement la combinaison de risque réduit, de structure de coûts et d'extensibilité que recherchent nos clients. »

L'an dernier, Equisoft a obtenu un financement de 125 millions de dollars pour financer l'expansion mondiale et l'accélération du développement de sa plateforme intégrée d'assurance vie et de ses produits de gestion de patrimoine. Ayant connu une forte croissance dans les cinq dernières années, l'entreprise sert aujourd'hui plus de 300 institutions financières dans plus de 20 pays. Son succès lui a permis d'asseoir une présence dominante en Amérique latine, dans les Caraïbes, en Europe et en Amérique du Nord.

« Nous sommes passés de l'implantation de systèmes d'administration de polices simples à la création d'écosystèmes numériques de bout en bout qui aident les compagnies de services financiers à moderniser leurs activités liées à l'assurance, aux placements et à la retraite, pour ainsi mieux servir leur clientèle dans un monde numérique », ajoute M. Romero.

Outre le déploiement de systèmes d'administration des polices, Equisoft a réalisé pour plus de 25 clients l'intégration de ses logiciels-services de gestion de patrimoine, et ce, en quelques semaines seulement.

À propos d'Equisoft

Fondée en 1994, Equisoft est un fournisseur mondial de solutions numériques pour l'assurance et l'investissement. Reconnue par plus de 300 des plus grandes institutions financières du monde entier, Equisoft offre un écosystème complet de solutions, que ce soit des applications frontales innovatrices, une gamme intégrale de services d'arrière-guichet ou une expertise unique en migration de données. Ses produits phares incluent : solution d'administration de polices SaaS, CRM, analyse des besoins financiers, planification financière, répartition de l'actif, analyse de fonds et portefeuilles, soumissions et illustrations, propositions électroniques, gestion d'agence et portails clients, conseillers et courtiers. Par son approche axée sur les besoins d'affaires, sa connaissance approfondie du secteur, ses technologies de pointe et ses équipes d'experts établies en Amérique du Nord, dans les Caraïbes, en Amérique latine, en Europe, en Afrique, en Asie et en Australie, Equisoft aide ses clients à relever tous les défis qu'apporte cette ère de transformation numérique. Pour plus d'information, visitez www.equisoft.com/fr.

SOURCE Equisoft Inc.

Contact médiatique : Beth Jarecki, Omnia Paratus, [email protected]