Ressource complète en ligne, Equisoft propose aux conseillers financiers des webinaires qui regorgent de précieuses informations et débouchent sur des crédits de formation continue.

MONTRÉAL, le 24 janv. 2024 /CNW/ - Equisoft, chef de file mondial en solutions d'affaires numériques pour l'assurance et la gestion de patrimoine, est fière d'annoncer le lancement de sa série de webinaires donnant droit à des crédits de formation continue. Conçus pour stimuler la croissance et l'avancement professionnels ainsi que l'expansion commerciale, les webinaires offrent un accès exclusif aux riches réflexions d'experts de l'industrie.

« Avec cette série de webinaires, nous avons voulu proposer une ressource éducative complète qui va bien au-delà du simple perfectionnement professionnel de routine. Nous voulions armer les conseillers financiers des connaissances et des perspectives dont ils ont besoin pour rester à l'avant-garde de leur art et, ultimement, mieux servir leurs clients », souligne François Levasseur, vice-président, alliances mondiales et acquisitions chez Equisoft.

La série de webinaires couvre une multitude de sujets d'intérêt pour les conseillers financiers, notamment:

Comment dresser un plan marketing en tant que conseiller financier

Stratégies de marketing sur les réseaux sociaux et de marketing de contenu pour les conseillers financiers

Les techniques des conseillers financiers pour convertir davantage de pistes en clients réels

Les conseillers peuvent stimuler l'acquisition de clients, la fidélisation et la vente croisée - voici comment

La première séance, « Comment trouver le créneau idéal pour votre pratique », est disponible en ligne à partir du 24 janvier. Pour en savoir plus ou pour vous inscrire, visitez https://advisor.equisoft.com/fr/advisor-webinars

À propos d'Equisoft

Fondée en 1994, Equisoft est un fournisseur mondial de solutions numériques pour l'assurance et l'investissement. Reconnue par plus de 278 des plus grandes institutions financières du monde entier, Equisoft offre un écosystème complet de solutions, que ce soit des applications frontales innovatrices, une gamme intégrale de services d'arrière-guichet ou une expertise unique en migration de données. Ses produits phares incluent : administration de polices SaaS, CRM, analyse des besoins financiers, planification financière, répartition de l'actif, analyse de fonds et portefeuilles, soumissions et illustrations, propositions électroniques, gestion d'agence et portails clients, conseillers et courtiers. Par son approche axée sur les besoins d'affaires, sa connaissance approfondie du secteur, ses technologies de pointe et ses équipes multiculturelles d'experts établies en Amérique du Nord, dans les Caraïbes, en Amérique latine, en Europe, en Afrique, en Asie et en Australie, Equisoft aide ses clients à relever tous les défis qu'apporte cette ère de transformation numérique. Pour plus d'information, visitez https://advisor.equisoft.com/fr/.

SOURCE Equisoft Inc.

Renseignements: Source : Anna Lou, Responsable communications marketing, Equisoft