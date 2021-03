Équipe Laurence de Piedmont fait l'acquisition du Groupe Forces, ingénieurs-conseils de Joliette dans une perspective de croissance et d'accès à de nouveaux marchés

C'est ce qu'on fait savoir aujourd'hui les présidents d'Équipe Laurence et Le Groupe Forces, Alexandre Latour, ing., et Thierry Freire, ing., en précisant que cette acquisition était devenue quasiment incontournable dans un contexte de consolidation du génie-conseil au Québec particulièrement dans le secteur du génie civil.

« Cette acquisition était devenue pour Équipe Laurence comme un passage incontournable, en raison de la complémentarité des services dispensés par nos deux firmes » a dit Alexandre Latour, en précisant que la synergie entre les deux entreprises constitue une opération gagnant-gagnant, leurs clientèles bénéficiant dorénavant d'une offre de services à 360 degrés.

Pour sa part, le président du Groupe Forces, Thierry Freire, s'est déclaré heureux de voir son groupe se joindre à une firme d'expérience formée de jeunes professionnels qui partagent les mêmes valeurs d'intégrité, d'éthique et de transparence dans leur prestation de services. Ces valeurs s'inscrivent dans la mission même de la firme où l'audace, le génie, la satisfaction des attentes des clients s'expriment dans le respect intégral de leurs exigences.

« Ensemble, nous continuerons à être des leaders du génie-conseil québécois dans le domaine du génie civil » a poursuivi le président du Groupe Forces qui demeurera en poste au sein de l'entreprise, à titre, cette fois, de directeur du bureau de Joliette pour Équipe Laurence. À l'instar de leur président, tous les employés, techniciens et ingénieurs conservent leur emploi dans la nouvelle entité qui continuera, pour l'instant du moins, à opérer sous sa propre appellation, dans un marché où elle compte de multiples clients municipaux, institutionnels et commerciaux. Fondé en 1992, et accrédité ISO-9001 depuis 1999, Le Groupe Forces a acquis au cours des 30 dernières années une réputation d'excellence grâce à l'expérience et à la maturité qui ont guidé la réalisation de projets majeurs dans les divers domaines du génie civil : qu'il suffise de mentionner les mandats exécutés reliés à l'Établissement carcéral fédéral pour femmes de Joliette en 1995, au réservoir d'eau potable « Roland-Rivest » de 13 000 m³ pour la Ville de Joliette, et aux nombreux projets d'amélioration des infrastructures scolaires pour le Centre de Service scolaire des Samares, pour n'en nommer que quelques-uns.

Pour Équipe Laurence, cette transaction s'inscrit dans un virage de croissance par acquisitions alimenté par une volonté de conquérir de nouveaux marchés dans l'ensemble du territoire du Québec; l'entreprise ayant des antennes régionales fortes avec un siège social à Piedmont, dans les Laurentides, des bureaux à Boisbriand, Mont-Laurier, Gatineau et maintenant Joliette.

La stratégie de développement d'Équipe Laurence repose, de conclure le président et chef de la direction, sur la volonté d'essaimer avec des antennes partout au Québec, à moyen terme, et d'ainsi offrir aux municipalités hors des grands centres des services de génie civil de qualité comparables à ceux que l'on retrouve dans les grandes agglomérations urbaines, et ce, dans le respect rigoureux de leurs contraintes particulières et de leurs budgets.

SOURCE Équipe Laurence

Renseignements: Source : Alexandre Latour, ing., Président et chef de la direction; Contact : Alexandre Dumas, M. 514 898-4636, [email protected]