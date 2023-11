SHANGHAI, le 3 nov. 2023 /CNW/ - Le premier projet maritime d'énergie renouvelable au monde combinant l'énergie éolienne flottante en haute mer et l'aquaculture a été mené à bon terme en Chine. Marquant une étape importante pour le secteur de l'énergie éolienne en Chine, le projet est développé par le groupe Longyuan Power, de concert avec le groupe Shanghai Electric Wind Power (le groupe Wind Power), une filiale de Shanghai Electric (SEHK : 2727, PSE: 601727), qui fournit l'équipement de production d'électricité et les tours des turbines extracôtières.

Équipé des turbines extracôtières produites par Shanghai Electric, le premier projet au monde d’énergie éolienne flottante en haute mer intégrée au pacage en mer voit le jour. (PRNewsfoto/Shanghai Electric)

Alors que l'énergie éolienne est devenue un pilier fondamental de la lutte contre la crise climatique, le groupe Wind Power accélère son innovation, repoussant les frontières des technologies mondiales associées aux énergies renouvelables en tant que source d'énergie clé, favorisant la création d'un avenir durable. Depuis la création de son éolienne de 3,6 mégawatts, l'entreprise a consolidé sa position de chef de file dans le domaine de l'énergie éolienne côtière et extracôtière en menant un certain nombre de grands projets en Chine, à la recherche de nouvelles applications dans le champ de l'énergie éolienne susceptibles de répondre aux défis et aux goulots d'étranglement qui concernent le développement de l'industrie.

Avec le déploiement de l'énergie éolienne extracôtière qui s'étend au-delà des régions côtières vers des installations en haute mer, le groupe Shanghai Electric Wind Power est totalement prêt à montrer la voie dans le domaine du développement, de l'installation et de l'exploitation de projets d'énergie éolienne flottante et d'énergie éolienne en haute mer, en s'équipant de technologies de pointe et en tirant parti de sa vaste expertise qui lui permettent de créer des solutions pour les nouvelles infrastructures énergétiques polyvalentes.

Construit au sein de la zone de démonstration nationale de pacage en mer de l'île Nanri, située à Putian, dans la province du Fujian, en Chine, le projet comprend des plateformes flottantes semi-submersibles à trois colonnes, chacune soutenant une éolienne extracôtière de 4 MW, ainsi que des modules solaires légers et flexibles installés dans la zone, à environ 35 m de profondeur sous l'eau. Un espace de forme hexagonale situé dans la zone centrale de la plateforme peut être utilisé pour la pisciculture.

Une fois opérationnel, le projet d'énergie mixte pourra générer 96 000 kWh d'électricité par jour au maximum de sa capacité, ce qui équivaut à la consommation d'énergie quotidienne de 42 500 personnes. Cette convergence avant-gardiste entre l'énergie éolienne, l'énergie photovoltaïque et l'aquaculture offre un nouvel horizon pour l'industrie en matière de développement de solutions renouvelables, durables et vertes conçues pour réduire les émissions de carbone tout en stimulant la croissance économique.

Sur le plan de la sécurité, le groupe Shanghai Electric Wind Power utilise une approche à plusieurs volets afin d'assurer la fiabilité tout au long du cycle de vie du projet. Au cours de la phase de conception préliminaire, l'entreprise a établi un modèle intégré qui a été confirmé par le biais d'une analyse de cohérence à plusieurs cycles. D'autres mesures, notamment la comparaison des résultats de simulation entre diverses plateformes et le développement d'algorithmes de contrôle en partenariat avec DVN, ont également renforcé le caractère sécuritaire et la fiabilité du projet.

L'ensemble du projet a également fait l'objet d'une vaste gamme de tests rigoureux dans près de 200 conditions d'exploitation, incluant un modèle à l'échelle 1:40 utilisé pour examiner l'étang à poissons. L'entreprise a également mis au point un système intelligent de terminaux sur mesure pour les éoliennes flottantes, améliorant ainsi la fiabilité pour garantir un fonctionnement sécuritaire et uniforme des éoliennes, tout en maximisant l'utilisation de l'énergie éolienne.

