TORONTO, le 29 févr. 2024 /CNW/ - La Banque CIBC figure pour une quatrième année consécutive au premier rang des sociétés canadiennes les plus favorables à l'égalité des sexes selon le rapport annuel mondial et classement en matière d'égalité des sexes d'Equileap. La banque se classe également parmi les cinq premières sociétés en Amérique du Nord à ce chapitre.

« Nous sommes d'avis que lorsque vous accordez la priorité à l'inclusion et éliminez les obstacles aux possibilités, vous bâtissez une équipe plus forte et plus dynamique », a déclaré Sandy Sharman, chef de groupe, Personnel, culture et marque à la Banque CIBC. « Notre banque est fière d'être reconnue pour ses engagements et les progrès que nous avons réalisés pour aider les membres de notre équipe, nos clients et les collectivités à réaliser leurs ambitions. »

Voici certains faits saillants de l'engagement de la Banque CIBC à l'égard de l'inclusion :

Le Conseil d'administration de la Banque CIBC est paritaire.

La Banque CIBC est signataire de la Charte pour les femmes dans la finance du Royaume-Uni et du Luxembourg , de l'Accord Catalyst, de la déclaration d'intention à l'intention des investisseurs de 30 % Club du Canada et des Principes d'autonomisation des femmes des Nations Unies; elle appuie les Principes pour l'investissement responsable (PIR) appuyés par les Nations Unies et le Club Canada à 30 %; et elle collabore avec Women in Capital Markets et 100 Women in Finance.

La Banque CIBC a amélioré les avantages liés à la santé et au bien-être offerts à ses employés. Les congés pour soins d'enfants au Canada et aux États-Unis ont été prolongés à 17 semaines, et la couverture des traitements et médicaments de fertilité a été améliorée au Canada .

Nous continuons d'investir dans des organismes communautaires qui éliminent les obstacles à la réalisation des ambitions et ouvrent des portes aux femmes et aux filles, comme le Jean Augustine Centre for Young Women's Empowerment, le Women's College Hospital, Interval House et la Women's Health Foundation de la Colombie-Britannique.

Pour en savoir plus sur l'engagement de la Banque CIBC envers l'inclusion, consultez notre Rapport sur la durabilité .

