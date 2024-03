TORONTO, le 18 mars 2024 /CNW/ - Andrew Moor, président et chef de la direction, EQB Inc. (« EQB ») (TSX: EQB) s'est joint à Richard Rohan, chef de la croissance, Compagnie Trust TSX, Bourse de Toronto pour ouvrir les marchés et souligner le vingtième anniversaire d'EQB.

EQB Inc. est une société de services financiers numériques de premier plan, dont le total des actifs sous gestion et sous administration se chiffre à 119 milliards de dollars (en date du 31 janvier 2024). Elle offre des services bancaires par l'intermédiaire de Banque Équitable, une filiale en propriété exclusive et la septième banque en importance au Canada au chapitre des actifs, ainsi que des services de gestion de patrimoine par l'intermédiaire d'ACM Advisors, une filiale majoritairement détenue qui se spécialise dans les actifs non traditionnels.

