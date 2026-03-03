MISSISSAUGA, ON, le 3 mars 2026 /CNW/ - Alors que les horloges vont passer à l'heure avancée (HA), les données d'un nouveau sondage national révèlent une réalité troublante : la perte de sommeil n'est pas seulement un inconvénient temporaire pour les Québécois, elle est devenue un enjeu de santé publique bien ancré.

Un nouveau sondage Léger commandé par Eisai Limited a révélé que 37 % des Québécois dormaient moins que les sept heures recommandées par nuit, ce qui les place dans une situation que les experts décrivent comme un « déficit de sommeil », l'effet cumulatif d'un repos insuffisant au fil du temps.1,2

Si le changement d'heure peut perturber le sommeil pendant quelques jours, les données suggèrent que l'impact va bien au-delà d'une seule heure perdue.1 En effet, le changement d'heure semble révéler un problème plus profond, qui dure toute l'année et qui affecte la sécurité, la productivité et la qualité de vie en général - un problème que beaucoup continuent à considérer comme « tout à fait normal ».1

Parmi les Canadiens qui souffrent d'un déficit de sommeil, 57 % ont du mal à s'endormir et 71 % ont du mal à rester endormis, signe d'un repos fragmenté persistant plutôt que d'une fatigue occasionnelle.1 Fait notable, le sommeil perturbé ne se limite pas aux personnes qui se disent en manque de sommeil. Même parmi les Canadiens qui déclarent dormir sept heures ou plus, près des deux tiers (65 %) disent avoir du mal à s'endormir ou à rester endormis.1

Au-delà des défis nocturnes, les répercussions se font sentir pendant la journée. Les Québécois déclarent ressentir de la fatigue et un épuisement (32 %), ainsi qu'une baisse de productivité (24 %) en raison du changement d'heure.1 Plus inquiétant encore, 16 % des Québécois admettent avoir conduit alors qu'ils ne se sentaient pas en état de le faire après avoir perdu une heure de sommeil en raison de l'heure avancée.1 Cela confirme à quel point le sommeil est étroitement lié à la sécurité, à la performance et au bien-être.

Selon la Dre Annick Vincent, psychiatre et spécialiste de l'attention à la clinique FOCUS de Saint-Augustin-de-Desmaures (Québec) : « La dette de sommeil a une incidence marquée sur la santé mentale, le sondage Léger indiquant que de nombreux Québécois font état de fatigue, de difficultés d'attention et de régulation des émotions quand ils ne dorment pas suffisamment. Lorsque le déficit de sommeil s'accumule, il peut avoir un impact négatif sur la clarté mentale et la sécurité, avec des conséquences non seulement sur les risques d'accident, les difficultés dans la vie quotidienne, les performances scolaires et professionnelles, mais aussi sur les relations personnelles et interpersonnelles. Malheureusement, de nombreux Québécois en sont venus à considérer ce niveau de fatigue comme normal, alors qu'il ne l'est pas. »

Les experts soulignent que les perturbations chroniques du sommeil peuvent ralentir le temps de réaction, réduire la concentration et altérer la prise de décision, ce qui complique les activités quotidiennes et les rend potentiellement plus risquées.3

« Les changements de notre horaire de sommeil, comme lors du passage à l'heure avancée, peuvent mettre en évidence à quel point notre humeur et notre concentration sont sensibles aux fluctuations en matière d'efficacité de sommeil, souligne la Dre Vincent. Bien que les Québécois essaient de nombreuses solutions à court terme, les problèmes de sommeil persistants peuvent nécessiter un soutien psychologique et médical. Si les difficultés du sommeil persistent, il est important de consulter un professionnel de la santé pour connaître les options thérapeutiques qui favorisent un sommeil réparateur et sain à long terme. »4,5,6

Alors que les horloges avancent en mars, ces résultats rappellent que le manque de sommeil est plus qu'un simple désagrément saisonnier. Pour des milliers de Québécois, il s'agit peut-être d'un signal d'alarme.

Les Québécois aux prises avec des problèmes de sommeil ou désireux d'en apprendre davantage sur l'importance du sommeil sont invités à visiter le site dormezladessuscanada.ca.

Méthodologie

Le sondage Léger a été mené en ligne du 30 janvier au 1er février 2026 auprès d'un échantillon représentatif de 1 570 Canadiens de 18 ans et plus. Un échantillon probabiliste de cette taille présenterait une marge d'erreur de ± 2,5 %, 19 fois sur 20.1

