MISSISSAUGA, ON, le 29 janv. 2026 /CNW/ - Eisai Limitée, une entreprise pharmaceutique de recherche et de développement de premier plan spécialisée en neurologie et en oncologie, est profondément déçue par la recommandation de l'Agence des médicaments du Canada (AMC) de ne pas rembourser publiquement DAYVIGO (lemborexant) pour le traitement du trouble d'insomnie chronique, caractérisé par des difficultés d'endormissement et/ou de maintien du sommeil au moins trois nuits par semaine pendant un minimum de trois mois. Il s'agit de la deuxième recommandation négative par l'AMC. Dans sa plus récente demande, Eisai a soumis des preuves cliniques réelles démontrant les avantages de DAYVIGO pour les patients et le système de santé. De plus, une quantité importante de commentaires et témoignages provenant de 90 cliniciens et de quatre groupes de patients ont été fournis en appui aux avantages de DAYVIGO. Malgré les nouvelles preuves et l'appui massif des intervenants, le remboursement n'a pas été recommandé par l'AMC. Les répercussions sont importantes : l'absence de couverture par les régimes publics pour les traitements novateurs comme DAYVIGO crée des inégalités et oblige les patients et les cliniciens à choisir des solutions de rechange inefficaces ou nocives.

Cette recommandation perpétue le cycle de soins inadéquats et de besoins non satisfaits chez des millions de Canadiens aux prises avec l'insomnie. Ceux-ci doivent se tourner vers des traitements non conçus pour une utilisation à long terme. De plus, cette recommandation continue d'encouragerle recours à des traitements qui contredisent les lignes directrices d'experts canadiens qui soutiennent la valeur de DAYVIGO pour combler une lacune majeure dans le traitement de l'insomnie chronique1. Le consensus canadien indique que les antagonistes doubles des récepteurs de l'orexine, tels que DAYVIGO, améliorent les résultats liés au sommeil, sans provoquer de signes ou symptômes de rebond ou de sevrage à l'arrêt du traitement, ce qui indique un profil d'innocuité supérieur par rapport aux médicaments couramment prescrits pour traiter l'insomnie1. La recommandation de l'AMC laisse les cliniciens sans solutions, les obligeant à recourir à des traitements désuets, utilisés en dehors de leur indication, et dont les risques d'innocuité sont bien documentés, et que l'AMC a elle-même reconnus2,3.

Appartenant à la catégorie de médicaments connus sous le nom d'antagonistes doubles des récepteurs de l'orexine, DAYVIGO cible le système de veille du cerveau pour favoriser un sommeil naturel, sans risque de dépendance, d'insomnie de rebond ni de perturbation du fonctionnement le lendemain. Ce mécanisme novateur permet aux patients d'atteindre un sommeil plus profond et plus durable, sans compromettre leur fonctionnement le lendemain. Les études pivots SUNRISE 1 et 2 fournissent les preuves les plus solides à ce jour, appuyées par cinq années de données d'innocuité4,5,6. Ces études confirment son efficacité et son innocuité pour une utilisation à long terme, avec un faible risque de dépendance physique, de symptômes de sevrage ou de tolérance7.

Au-delà de ces études, Eisai a fourni à l'AMC des preuves concrètes et de nombreuses expériences de patients, confirmant l'innocuité à long terme de DAYVIGO. Les commentaires de 90 cliniciens et de quatre groupes de patients soulignent sa valeur : « Le lemborexant devrait être utilisé comme traitement pharmacologique de première ligne pour les patients souffrant d'insomnie chronique », a déclaré le Chronic Insomnia Clinician Group dans sa soumission à l'AMC8. Il a ajouté : « Notre groupe de cliniciens estime que la seule raison de choisir une autre molécule plutôt que le lemborexant est le manque actuel de remboursement. »

Approuvé par Santé Canada en novembre 2020, DAYVIGO demeure accessible uniquement aux personnes couvertes par un régime privé ou qui peuvent payer de leur poche. Les solutions actuellement remboursées par les régimes publics, notamment les benzodiazépines et les hypnotiques de type Z (comme le zopiclone), ne sont ni indiquées ni recommandées pour une utilisation à long terme pour le traitement de l'insomnie chronique. Santé Canada recommande de limiter l'utilisation de ces médicaments à seulement sept à dix jours consécutifs. Cependant, le remboursement public à long terme est toujours en vigueur, perpétuant potentiellement la dépendance, le déclin cognitif et les accidents évitables9. Le maintien du recours aux traitements plus anciens maintient les risques potentiels, en particulier chez les populations les plus vulnérables, telles que les personnes âgées et les personnes bénéficiant de l'aide sociale, qui dépendent des régimes publics.

Selon les lignes directrices canadiennes, la thérapie cognitive-comportementale de l'insomnie, suivi des antagonistes doubles des récepteurs de l'orexine, est l'approche fondée sur des données probantes la plus appropriée pour gérer l'insomnie chronique. Eisai approuve entièrement la thérapie cognitive-comportementale de l'insomnie (TCCi) comme traitement de première ligne. Cependant, l'accès à la TCCi demeure limité et inéquitable au Canada, une lacune que l'AMC a récemment reconnue dans son examen de la quétiapine pour les soins de l'insomnie3. Pour les patients n'ayant pas accès à la TCCi, ou pour qui elle est à elle seule insuffisante, DAYVIGO offre une solution de rechange cliniquement pertinente et sécuritaire.

« Dans ma pratique, je vois souvent les conséquences négatives de l'insomnie sur la qualité de vie des patients, car le sommeil réparateur est indispensable à la santé mentale et physique », a déclaré Nancy Légaré, docteure en pharmacie clinique, Institut national de psychiatrie légale Philippe-Pinel. « Les décisions de l'AMC et de l'INESSS représentent un recul important de la médecine du sommeil au Canada. Ils ferment les yeux sur le besoin essentiel d'approches thérapeutiques de première ligne plus modernes et plus sécuritaires pour la gestion de l'insomnie chronique, ce qui oblige les patients à recourir à des options désuètes et non conçues pour une utilisation à long terme. »

« Chez Eisai, les patients et leurs familles sont au cœur de tout ce que nous faisons. Cette vocation, que nous appelons les soins de santé humains, nous pousse à écouter, à apprendre et à développer des solutions novatrices qui répondent aux besoins des personnes que nous servons », a déclaré Pat Forsythe, vice-président et directeur général d'Eisai Limitée. « Nous sommes consternés par cette décision qui empêchera les professionnels de la santé et qui militent pour des options plus sécuritaires, de fournir les meilleurs soins à leurs patients. »

Eisai demeure inébranlable dans sa détermination à veiller à ce que les personnes vivant avec l'insomnie chronique aient accès à des options de traitement sécuritaires et efficaces. Guidée par sa mission de fournir des soins de santé humains, Eisai continuera de travailler à combler l'écart dans les soins de santé et à veiller à ce que les Canadiens atteints d'insomnie chronique reçoivent le traitement dont ils ont besoin.

À propos de DAYVIGO

DAYVIGO, un antagoniste des récepteurs de l'orexine, est la molécule découverte et développée en interne par Eisai qui inhibe la neurotransmission de l'orexine en se liant de façon compétitive aux deux sous-types de récepteurs de l'orexine (récepteurs de l'orexine 1 et 2). La cinétique rapide d'association et de dissociation du lemborexant à l'orexine peut influencer le potentiel du lemborexant à faciliter l'amélioration de l'endormissement et le maintien du sommeil avec de faibles effets résiduels le lendemain matin. Il a été approuvé pour le traitement de l'insomnie dans 22 pays, dont le Japon, les États-Unis, le Canada, l'Australie et des pays d'Asie.

Pour de plus amples renseignements au sujet de DAYVIGO au Canada, veuillez en parler avec un professionnel médical canadien. La monographie de produit intégrale, qui comprend tous les détails en matière d'indications, de contre-indications, de posologie et administration, de mises en garde et précautions, d'effets indésirables, d'interactions médicamenteuses, de mode d'action et pharmacologie clinique, de renseignements pharmaceutiques, d'essais cliniques, de toxicologie non-clinique, et de renseignements pour le patient sur le médicament est disponible ici.

À propos d'Eisai Canada

Eisai Canada a été fondée en 2011 et est l'une des 40 filiales d'Eisai Co., Ltée, chef de file mondial de l'industrie. S'engageant à promouvoir la priorité d'Eisai visant à fournir des soins de santé humains (« human health care » ou hhc), Eisai Canada a pour mission de soutenir tous les Canadiens en créant des solutions dans les domaines où d'importants défis médicaux et des lacunes en matière de traitement persistent. L'engagement d'Eisai Canada envers la recherche et le développement novateurs et la collaboration ouverte entre les secteurs d'activité, l'industrie, la langue et la culture a donné lieu à un pipeline de pointe en neurologie et en oncologie. Grâce à la force de nos collaborations, nous découvrons et fournissons des médicaments qui comptent pour les personnes atteintes de cancer, d'épilepsie, d'insomnie et de la maladie d'Alzheimer.

À propos d'Eisai Co. Ltée.

Le concept d'entreprise d'Eisai consiste à « penser d'abord aux patients et aux personnes dans le domaine des activités quotidiennes, et à accroître les bienfaits des soins de santé ». Dans le cadre de ce concept (également connu sous le nom de concept des soins de santé humains [human health care, hhc]), nous visons à atteindre efficacement le bien commun en soulageant l'anxiété liée à la maladie et en réduisant les disparités dans les soins de santé. Grâce à un réseau mondial d'installations de R-D, de sites de fabrication et de filiales de marketing, nous nous efforçons de créer et de livrer des produits novateurs pour cibler les maladies dont les besoins médicaux sont fortement insatisfaits, en mettant un accent particulier sur nos domaines stratégiques que sont la neurologie et l'oncologie.

De plus, nous démontrons notre engagement continu envers l'élimination des maladies tropicales négligées (NTD), ce qui est une cible (3.3) des Objectifs de développement durable (ODD) des Nations Unies, en travaillant à diverses activités menées en collaboration avec des partenaires mondiaux.

Pour de plus amples informations sur Eisai, veuillez consulter le site eisai.com (pour le siège social mondial : Eisai Co., Ltée.), us.eisai.com (pour le siège social des États-Unis : Eisai Inc.) ou eisai.eu (pour le siège social de l'Europe, du Moyen-Orient et de l'Afrique, de la Russie, de l'Australie et de la Nouvelle-Zélande : Eisai Europe Ltée.), et communiquez avec nous sur X (siège social mondial et États-Unis), LinkedIn (siège social mondial, États-Unis et EMOA) et Facebook (siège social mondial).



