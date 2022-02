Épargne CST inc. annonce les rendements des placements réalisés en 2021 pour les clients de ses régimes enregistrés d'épargne-études

TORONTO, le 9 févr. 2022 /CNW/ - Épargne CST inc. est heureuse d'annoncer que son Régime Avantage CST a réalisé un taux de rendement de 5,9 pour cent après la déduction des frais pour l'exercice financier terminé le 31 octobre 2021. Le Régime Avantage CST représente la plus importante offre de régimes d'Épargne CST, avec des actifs d'approximativement 4,8 milliards de dollars sous gestion. Les actifs de tous les régimes du Plan fiduciaire canadien de bourses d'études (Plan CST) parrainés par la Fondation fiduciaire canadienne de bourses d'études (Fondation CST) ont atteint un montant combiné de 5,6 milliards de dollars au 31 octobre 2021.

« Malgré les incidences continues de la Covid-19 sur l'économie mondiale, la demande des consommateurs et les niveaux d'emploi sont demeurés robustes tout au long de l'exercice, dit Brad Norris, chef des placements chez Épargne CST. Les actions ont continué de réaliser des gains importants, les indices de référence américains et canadiens ainsi que ceux des marchés boursiers internationaux ayant affiché des gains à deux chiffres alors que les rendements des titres à revenu fixe canadiens ont fléchi en raison de l'augmentation considérable des rendements causée par la hausse de l'inflation et l'anticipation de la hausse des taux d'intérêts. Nous continuons de regarder l'avenir avec confiance et d'aider les familles canadiennes à épargner en vue des études postsecondaires. »

Épargne CST a également communiqué les rendements réalisés, après déduction des frais, dans les régimes suivants :

Régime d'épargne individuel - 0,8 pour cent

Régime d'épargne familial - 6,9 pour cent

Des renseignements additionnels sur les rendements sont disponibles dans le rapport de la direction sur le rendement du fonds de chaque régime offert.

Pour en savoir plus sur les REEE CST, veuillez visiter le site www.epargnecst.ca.

À propos d'Épargne CST inc.

Épargne C.S.T. inc. soutien des familles canadiennes qui travaillent fort en leur offrant des conseils d'experts et des options de placement pour épargner en prévision des études postsecondaires. Les REEE CST sont gérés et distribués par Épargne CST inc., filiale en propriété exclusive de la Fondation CST, une organisation à but non lucratif qui aide des familles à épargner pour les études postsecondaires depuis 1960. Pour en savoir plus sur les REEE CST, visitez le site www.epargnecst.ca.

Renseignements: Personne-ressource pour les médias : Brad Norris, chef des placements, [email protected]