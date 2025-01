La nouvelle liaison de WestJet consolide la position de la compagnie aérienne en tant que principal transporteur canadien desservant le Mexique

CALGARY, AB, le 13 janv. 2025 /CNW/ - WestJet a annoncé aujourd'hui un service sans escale entre Calgary et l'aéroport international de Mexico (MEX). À compter du 14 mai 2025, WestJet offrira cinq vols hebdomadaires, réaffirmant ainsi son leadership à titre de principal transporteur reliant le Canada et le Mexique, tout en renforçant la position de Calgary en tant que plaque tournante clé du réseau mondial de la compagnie aérienne.

From left to right: Alisha Reynolds, Tourism Calgary President and Chief Executive Officer; Daniel Fajardo, WestJet Vice President Network and Schedule Planning; Minister Joseph Show, Government of Alberta Minister of Tourism and Sport; Mario Morales, Consul General of Mexico in Calgary; Chris Dinsdale, YYC Calgary Airport Authority Chief Executive Officer (Groupe CNW/WESTJET, an Alberta Partnership)

« L'investissement continu de WestJet dans les destinations soleil populaires a fait de nous la passerelle entre le Canada et le Mexique, ce qui renforce les économies commerciales et touristiques vitales des deux pays, a déclaré Daniel Fajardo, WestJet, vice-président de la planification du réseau et des horaires. Le service entre Calgary et Mexico permet à un plus grand nombre de Canadiens de l'Ouest d'explorer la culture et l'histoire dynamiques du Mexique, tout en stimulant le commerce et le tourisme partout en Amérique du Nord. »

Route Date de début Fréquence Calgary - Mexico 14 mai 2025 5 vols par semaine Mexico - Calgary 15 mai 2025 5 vols par semaine

Rapprocher les milieux d'affaires de l'Ouest canadien et du Mexique

Le service entre Calgary et Mexico a été offert la dernière fois en 2018. Grâce à sa réintroduction, les secteurs commerciaux de l'Alberta profiteront de liens essentiels et d'un meilleur accès à l'un des plus grands marchés de consommation en Amérique du Nord et à l'un des plus importants marchés commerciaux au monde. De plus, les petites entreprises et les exportateurs de l'Ouest canadien bénéficieront d'une capacité de fret accrue.

Leader canadien des liens avec le Mexique

Grâce à l'ajout de Mexico, le groupe WestJet, y compris WestJet et Sunwing Airlines, desservira 13 villes du Mexique à partir de 24 villes canadiennes en 2025. Le groupe continuera d'offrir plus de vols sans escale entre le Canada et le Mexique que tout autre exploitant canadien, grâce à plus de 200 vols par semaine pendant les périodes de pointe. En 2024, le groupe WestJet a effectué en moyenne 46 vols par jour entre le Canada et le Mexique, transportant plus de 2,6 millions d'invités à destination et en provenance du pays.

Aller plus loin grâce au partage de code entre WestJet et Aeromexico

WestJet et le transporteur national du Mexique, Aeromexico, ont établi un partenariat élargi en 2011. Grâce à son partenariat de longue date, WestJet offre aux invités un meilleur accès aux diverses destinations du Mexique. Les invités voyageant à partir de Calgary peuvent réserver un voyage et facilement prendre des vols de correspondance au-delà de Mexico vers des destinations importantes comme Chihuahua, Guadalajara, Guanajuato, Merida et Monterrey, avec la commodité d'un seul enregistrement. De plus, les invités qui se rendront de Mexico à Calgary auront accès à la plaque tournante mondiale de WestJet et à un solide horaire intérieur.

Le vol sans escale de WestJet à destination de Mexico n'est que l'un des nombreux nouveaux services directs lancés ce printemps. WestJet offrira des vols vers six nouvelles destinations à partir de l'aéroport international de Calgary (YYC) seulement, augmentant sa présence au sein de la plaque tournante mondiale de la compagnie aérienne de 11 % par rapport à l'an dernier. L'horaire complet de WestJet pour l'été 2025 est maintenant disponible à WestJet.com.

Autres citations

« L'accès aérien est essentiel pour attirer le monde chez nous. Le gouvernement de l'Alberta est fier d'aider WestJet et l'Administration aéroportuaire de Calgary à célébrer le lancement de la nouvelle liaison vers Mexico annoncé aujourd'hui, a déclaré Joseph Schow, ministre du Tourisme et du Sport de l'Alberta. Calgary est une plaque tournante importante et un lien essentiel avec le reste de l'Alberta. L'amélioration de la connectivité de Calgary contribuera à faire croître l'économie touristique de l'Alberta et à propulser notre industrie du voyage vers de nouveaux sommets.»

« Nous sommes heureux d'exprimer notre gratitude à WestJet pour l'inauguration de sa nouvelle liaison aérienne entre Calgary, au Canada, et l'aéroport international Benito Juárez de Mexico. Ce nouveau vol représente une étape positive vers une meilleure connexion entre nos deux nations, renforçant les liens culturels, touristiques et économiques qui nous unissent. Nous sommes convaincus que cette connexion facilitera les échanges et la collaboration dans de multiples domaines, ce qui profitera à la fois aux voyageurs et à nos collectivités. Nous remercions WestJet de la confiance qu'elle accorde au Mexique en tant que destination et de son engagement à accroître les relations entre nos pays », a déclaré Mario Morales, consul du Mexique à Calgary.

« La décision de WestJet de rétablir un service direct vers Mexico met en lumière la position de Calgary en tant que plaque tournante économique et acteur clé du commerce international et du tourisme. Le solide environnement commercial, les liens culturels et l'emplacement stratégique de notre ville continuent d'attirer des investissements et de renforcer les liens avec les marchés mondiaux. Non seulement cette nouvelle liaison élargit les options de voyage des Calgariens, mais elle crée également de nouvelles possibilités pour les entreprises, le tourisme et la croissance économique. Je me réjouis à l'idée d'accueillir plus de visiteurs et de favoriser des liens plus solides entre Calgary et le Mexique. »

« L'annonce faite aujourd'hui par WestJet représente une étape importante dans notre stratégie touristique à long terme visant à accroître le nombre de visiteurs du marché mexicain à Calgary, a déclaré Alisha Reynolds, présidente et chef de la direction de Tourisme Calgary. Grâce à notre solide partenariat avec WestJet et à cette liaison aérienne directe, nous avons maintenant une occasion encore plus importante de favoriser les visites dans les deux sens et de mettre en valeur tout ce que Calgary a à offrir aux visiteurs mexicains. Bien que les voyages d'agrément, y compris les visites à des amis et à de la famille, seront le principal moteur de la croissance, cette connectivité améliorée renforce également la capacité de Calgary à attirer des réunions et des congrès internationaux, ce qui stimule la croissance économique et fait de notre ville une destination clé sur le marché mondial. »

« Ce lien entre deux villes dynamiques renforce la position stratégique de Calgary en tant que plaque tournante mondiale, a déclaré Chris Dinsdale, président et chef de la direction de l'aéroport international de Calgary. En tant que porte d'entrée de l'Ouest canadien, nous sommes fiers de nous associer à WestJet pour bâtir des réseaux pour les voyageurs du monde entier. Nous sommes impatients d'accueillir chaleureusement les invités de Mexico qui découvriront tout ce que notre région a à offrir. »

