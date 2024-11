OTTAWA, ON, le 7 nov. 2024 /CNW/ - Aujourd'hui, le commissaire à l'environnement et au développement durable a déposé ses trois rapports de l'automne relatifs à la mise en œuvre de la Loi canadienne sur la responsabilité en matière de carboneutralité, aux progrès réalisés dans le domaine de l'énergie propre et à la protection des espèces en péril.

En réponse, Environnement et Changement climatique Canada remercie le commissaire pour son travail, qui repose sur un important processus visant à assurer la responsabilisation et la transparence alors que le Canada bâtit une économie à faibles émissions de carbone et protège l'environnement. Le Ministère tiendra compte des recommandations du commissaire dans ses efforts continus d'amélioration de ses travaux.

Le gouvernement du Canada soutient les ménages canadiens grâce à un éventail de mesures qui réduisent les émissions et favorisent l'adoption de l'énergie propre, tout en rendant la vie plus abordable et en créant des possibilités économiques pour les entreprises canadiennes. Divers programmes permettent de faciliter l'achat de véhicules zéro émission par les Canadiens et de soutenir les rénovations pour des maisons plus vertes, comme l'installation de thermopompes. La Remise canadienne sur le carbone contribue également à ces objectifs en nous aidant à réduire nos émissions de gaz à effet de serre, tout en améliorant la vie de la vaste majorité de Canadiens.

De plus, Environnement et Changement climatique Canada est déterminé à garantir la mise en œuvre efficace de la Loi sur les espèces en péril (LEP), y compris grâce à l'évaluation et à la révision en temps opportun de la classification des espèces en péril par le Comité sur la situation des espèces en péril au Canada. Le gouvernement continuera d'aider ce Comité à s'acquitter de ses obligations au titre de la Loi sur les espèces en péril en travaillant avec lui à améliorer l'établissement des priorités pour les évaluations d'espèces et à éliminer l'arriéré des espèces dont la classification doit être revue. Les investissements effectués depuis 2015 par le gouvernement fédéral dans les programmes du Patrimoine naturel sont les plus importants investissements fédéraux consacrés à la nature de l'histoire du Canada, et ils donnent lieu au plus grand effort de conservation jamais vu au pays. En 2015, moins de 1 p. 100 des zones marines et côtières du Canada et moins de 11 p. 100 des zones terrestres étaient protégées. Aujourd'hui, c'est plutôt 14,6 p. 100 des zones marines et côtières et près de 14 p. 100 des zones terrestres qui sont protégées au pays.

Citations

« Je tiens à remercier le commissaire pour ses rapports, et je salue son analyse des efforts déployés par le gouvernement du Canada pour lutter contre les changements climatiques et protéger notre environnement.

Les rapports du commissaire montrent clairement que nous devons continuer de prendre des mesures pour protéger nos espèces sauvages et bâtir un avenir prospère fondé sur une économie à faibles émissions de carbone.

C'est pourquoi notre gouvernement a lancé le plan climatique du Canada, qui constitue le plan le plus complet de l'histoire de notre pays. Dans le cadre de ce plan, nous déployons plus de 140 mesures différentes pour réduire la pollution par les gaz à effet de serre de la façon la plus rentable possible, tout en orientant le Canada vers les possibilités offertes par l'économie plus propre du 21e siècle. Et le plan fonctionne. Le Canada demeure en voie d'atteindre son objectif pour 2026 au titre de la Loi canadienne sur la responsabilité en matière de carboneutralité. Les émissions sont en baisse, tandis que l'économie tourne à plein régime.

Le projet de plafonnement de la pollution par les gaz à effet de serre produite par le secteur pétrolier et gazier en est un parfait exemple. Il demande aux entreprises du secteur le plus polluant du Canada de faire leur juste part pour réduire la pollution en réinvestissant leurs profits record dans des projets qui renforceront notre économie à long terme.

Les risques et les coûts de l'inaction devant les changements climatiques sont beaucoup plus élevés que ceux associés à l'action climatique. En travaillant ensemble avec tous les secteurs et toutes les régions du pays, nous pouvons réaliser des progrès vers un avenir sain et prospère pour la population canadienne. »

- L'honorable Steven Guilbeault, ministre de l'Environnement et du Changement climatique

Faits en bref

La Loi canadienne sur la responsabilité en matière de carboneutralité établit l'engagement juridique du gouvernement du Canada de mettre en place une économie à faibles émissions de carbone d'ici 2050. Elle oblige le gouvernement à fixer des cibles de réduction et à élaborer des plans de réduction crédibles et fondés sur la science pour atteindre chacune de ces cibles.

établit l'engagement juridique du gouvernement du Canada de mettre en place une économie à faibles émissions de carbone d'ici 2050. Elle oblige le gouvernement à fixer des cibles de réduction et à élaborer des plans de réduction crédibles et fondés sur la science pour atteindre chacune de ces cibles. Le Comité sur la situation des espèces en péril au Canada (COSEPAC) est un groupe consultatif indépendant constitué d'experts de la biologie des espèces sauvages chargés d'évaluer la situation des espèces sauvages en péril.

Le gouvernement du Canada a investi 1,3 milliard de dollars dans le programme du Patrimoine naturel en 2018 et 2,3 milliards de dollars dans le programme du Patrimoine naturel bonifié en 2021. Ces fonds aident à renforcer la protection et le rétablissement des espèces en péril et à faire progresser la réconciliation grâce au leadership autochtone en matière de conservation.

