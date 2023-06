OTTAWA, ON, le 20 juin 2023 /CNW/ - Aujourd'hui, Environnement et Changement climatique Canada a présenté les prévisions météorologiques saisonnières pour l'été, une saison qui devrait être marquée par des températures supérieures à la normale dans la majeure partie du pays, et ce, au moins jusqu'à la fin du mois d'août.

En juin, des températures supérieures à la normale ont déjà été enregistrées dans le nord des Prairies, de l'Ontario et du Québec. Tout au long de l'été, des températures plus élevées devraient se maintenir dans ces régions ainsi que dans le reste de l'Ontario et du Québec, en Colombie-Britannique et au Canada atlantique.

De nombreuses régions du pays subissent déjà les effets dévastateurs des feux de forêt, principalement attribuables à la hausse des températures et à la sécheresse saisonnière causées par le réchauffement climatique. En prévision d'un été plus chaud et plus sec ainsi que des conditions extrêmes qui en résultent, la population canadienne est fortement encouragée à surveiller régulièrement les prévisions météorologiques, à prendre au sérieux toutes les alertes météorologiques et à se préparer aux phénomènes météorologiques en élaborant un plan d'urgence.

Les changements climatiques entraînent déjà des répercussions sur la fréquence, la durée et l'intensité des phénomènes météorologiques extrêmes et des phénomènes liés aux changements climatiques au Canada. Les modèles climatiques indiquent que le pays se réchauffe environ deux fois plus vite que la moyenne mondiale, en particulier dans le nord, ce qui entraînera des phénomènes météorologiques plus dévastateurs.

Le Canada doit continuer à lutter contre les changements climatiques, mais nous devons aussi mieux nous préparer aux changements que nous observons déjà et nous adapter à ceux qui sont là pour durer. C'est pourquoi le gouvernement du Canada élabore une solide Stratégie nationale d'adaptation avec tous les ordres de gouvernements et les groupes autochtones. La Stratégie est un plan d'action qui mobilise l'ensemble de la société et qui vise à réduire le risque de catastrophes associées au climat, à améliorer les résultats pour la santé, à protéger la nature et la biodiversité, à bâtir et à entretenir des infrastructures résilientes et à soutenir une économie forte et ses travailleurs.

Faits en bref

Les changements climatiques entraînent des températures extrêmes plus fréquentes que par le passé, augmentant la gravité des vagues de chaleur et contribuant à la sécheresse, aux feux de forêt et aux risques de fortes précipitations.

Les changements climatiques entraînent également des précipitations plus intenses, qui devraient accroître les risques d'inondation en milieu urbain, et les inondations côtières devraient augmenter dans de nombreuses régions du Canada en raison de l'élévation du niveau de la mer à l'échelle locale. L'intensité moyenne des ouragans devrait également augmenter, mais pas le nombre total de cyclones tropicaux.

Les dernières prévisions et les avertissements de temps violent sont disponibles sur le site Web d'information météo d'Environnement et Changement climatique Canada, l'application MétéoCAN (disponible pour les appareils Android et iOS), Radiométéo et Bonjour Météo (1-833-586-3836).

Liens connexes

Page Twitter d'Environnement et Changement climatique Canada

Page Facebook d'Environnement et Changement climatique Canada

SOURCE Environnement et Changement climatique Canada

Renseignements: Relations avec les médias, Environnement et Changement climatique Canada, 819-938-3338 ou 1-844-836-7799 (sans frais), [email protected]