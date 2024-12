GATINEAU, QC, le 4 déc. 2024 /CNW/ - Aujourd'hui, Environnement et Changement climatique Canada a présenté son aperçu saisonnier pour l'hiver 2024-2025. Les experts prévoient des températures proches de la normale ou supérieures à celle-ci dans le Nord et l'Est. Dans l'Ouest, un début de saison chaud devrait être suivi de températures normales à inférieures à la normale.

Cette année, nous passons à un hiver marqué par La Niña qui apporte souvent des conditions météorologiques distinctes au Canada. La Niña se produit lorsque des vents plus forts que la normale poussent les eaux chaudes de surface vers l'ouest dans le Pacifique, permettant à des eaux plus froides et plus profondes de s'élever près de la côte sud-américaine. Il en résulte des températures de la mer plus fraîches que la moyenne dans le Pacifique tropical central et oriental.

L'effet de refroidissement de La Niña au Canada peut notamment causer :

des températures saisonnières inférieures à la normale;

une trajectoire de tempête plus active au-dessus des Grands Lacs et des provinces de l'Atlantique, ce qui entraîne une augmentation des chutes de neige;

des atmosphères plus sèches dans le Sud du Canada en raison de la réduction du flux d'humidité.

Alors que les hivers ont tendance à se réchauffer en raison des changements climatiques, La Niña de cette année devrait être plus faible et moins prononcée. Cependant, l'effet de refroidissement causé par La Niña se fera encore sentir dans l'Ouest et le Nord-Ouest du Canada, où il est renforcé par l'oscillation décennale du Pacifique, une fluctuation à long terme des températures de l'océan Pacifique qui intensifie les effets du refroidissement de La Niña.

Le Canada se réchauffe à environ le double du rythme mondial, et encore plus dans le Nord, ce qui entraîne des phénomènes météorologiques extrêmes à la fois très fréquents et intenses. À compter de cet hiver, Environnement et Changement climatique Canada sera en mesure d'utiliser son Système d'attribution rapide des phénomènes météorologiques extrêmes pour analyser le lien entre les changements climatiques d'origine humaine et les probabilités de températures extrêmement froides. Des travaux sont également en cours afin d'élaborer le système d'analyse des précipitations extrêmes. Cet outil supplémentaire devrait être en ligne en 2025.

Alors que le gouvernement continue de s'attaquer aux changements climatiques, il est essentiel que nous comprenions et réduisions les risques et que nous nous adaptions à ces changements. C'est pourquoi le gouvernement du Canada a élaboré une Stratégie nationale d'adaptation robuste, qui constitue une vision pansociétale visant à réduire le risque de catastrophes associées au climat, à améliorer les résultats pour la santé, à protéger la nature et la biodiversité, à bâtir et à entretenir des infrastructures et à soutenir une économie et des travailleurs plus résilients au climat.

Faits en bref

L'Organisation météorologique mondiale de l'Organisation des Nations Unies a confirmé dans un rapport provisoire que 2024 a été l'année la plus chaude jamais enregistrée, avec des températures mondiales en hausse de 1,54 degré Celsius au-dessus des niveaux préindustriels.

La Niña a lieu environ tous les trois à cinq ans, et le phénomène s'étend habituellement sur un à deux ans. Historiquement, le Canada est principalement touché par El Niño pendant l'hiver et le printemps.

Environnement et Changement climatique Canada est la source officielle d'informations météorologiques et d'avertissements de temps violent du pays et s'engage à fournir aux Canadiens des informations météorologiques précises et opportunes, y compris des avertissements de temps violent.

L'application météo mobile d'Environnement et Changement climatique Canada, MétéoCAN, tire ses données et informations météorologiques directement de données vérifiées par les météorologues du ministère, garantissant ainsi que la population canadienne reçoit les alertes et les prévisions les plus récentes.

Les dernières prévisions et alertes de temps violent sont disponibles sur le site Web d'information météo, l'application MétéoCAN (disponible pour les appareils Android et iOS), Radiométéo, et Bonjour Météo (1-833-586-3836).

