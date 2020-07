OTTAWA, ON, le 23 juill. 2020 /CNW/ - La ministre de l'Agriculture et de l'Agroalimentaire, Marie-Claude Bibeau, a annoncé aujourd'hui qu'environ 800 nouveaux postes devraient être créés dans le cadre du Programme d'emploi et de compétences des jeunes (PECJ) pour l'année de programme 2020-2021. Tous les fonds de ce programme renforcé, lancé le 26 mai 2020, ont été attribués et la période de réception des candidatures est terminée.

En mai, le gouvernement a annoncé une aide financière supplémentaire de 9,2 millions de dollars pour aider le secteur agricole à attirer de jeunes Canadiens âgés de 15 à 30 ans afin de remédier aux pénuries de personnel causées par la pandémie. L'annonce indiquait alors que le programme financerait 700 emplois pour les jeunes. Le PECJ permet à des jeunes de partout au pays, particulièrement aux jeunes confrontés à des obstacles à l'emploi, d'occuper des emplois en agriculture qui leur donneront une expérience de travail axée sur la carrière.

En raison de la pandémie de COVID-19, le gouvernement du Canada a pris des mesures pour assurer la résilience de la chaîne d'approvisionnement alimentaire et la vigueur du secteur agricole.

Les producteurs, les agroentreprises, les associations sectorielles, les gouvernements provinciaux et territoriaux, les organisations autochtones et les établissements de recherche comptaient parmi les demandeurs admissibles.

« Nos producteurs d'aliments ne ménagent aucun effort pour nourrir la population canadienne, et les pénuries de main-d'œuvre causées par la pandémie ont eu des conséquences. Les demandes reçues pour ce programme démontrent que les jeunes veulent vraiment tirer parti des possibilités d'emploi dans le secteur de l'agriculture et de l'agroalimentaire et acquérir une précieuse expérience de travail. Je suis heureuse de voir qu'un si grand nombre de jeunes Canadiens s'intéressent à des carrières stimulantes et valorisantes dans l'un des secteurs les plus dynamiques et résilients de notre pays. »

- L'honorable Marie-Claude Bibeau, ministre de l'Agriculture et de l'Agroalimentaire

« En investissant dans les jeunes, nous investissons dans l'avenir du Canada. Ce programme permet à des jeunes d'acquérir des compétences et l'expérience dont ils ont besoin pour se tailler une carrière satisfaisante et se préparer pour l'avenir. »

- L'honorable Bardish Chagger, ministre de la Diversité et de l'Inclusion et de la Jeunesse

Les faits en bref

La Stratégie emploi et compétences jeunesse (SECJ) du gouvernement du Canada est une initiative horizontale d'Emploi et Développement social Canada à laquelle participent onze ministères et organismes fédéraux.

est une initiative horizontale d'Emploi et Développement social à laquelle participent onze ministères et organismes fédéraux. Le nombre de nouveaux postes pourrait changer au cours de l'examen et de l'évaluation des candidatures.

Les fonds étaient rétroactifs au 1er avril 2020, et les projets doivent prendre fin d'ici le 31 mars 2021.

les projets doivent prendre fin d'ici le 31 mars 2021. Ce programme s'ajoute aux mesures que le gouvernement a mises en place pour soutenir la main-d'œuvre agricole du Canada . De plus amples renseignements sont publiés sur ce site.

