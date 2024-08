Entretien proactif des infrastructures de l'eau - Le collecteur d'égout de la rue Ontario fait peau neuve

MONTRÉAL, le 29 août 2024 /CNW/ - Poursuivant ses efforts dans l'entretien et l'amélioration de son réseau d'eau, la Ville de Montréal annonce que la phase 2 des travaux de réhabilitation du collecteur d'égout Ontario débutera cet automne et se terminera au printemps 2025.

Les travaux permettront de prolonger de 50 années supplémentaires la durée de vie de cette infrastructure fabriquée en briques en 1862. La réhabilitation de cette infrastructure névralgique consiste à glisser une nouvelle conduite dans l'existante en minimisant l'excavation de la rue et les impacts pour la population, les commerçants et la circulation. Cette technique éprouvée a notamment été utilisée lors de la phase 1 des travaux, entre les rues Clark et Sanguinet, et permet une réalisation plus rapide et beaucoup moins coûteuse qu'une reconstruction complète.

La réalisation de cette phase 2 permettra de réhabiliter 755 mètres de la conduite entre les rues Kimberley et Clark et, plus à l'est, entre les rues Sanguinet et Atateken. Par ailleurs, la Ville de Montréal profitera de l'occasion pour réhabiliter 400 mètres de conduites d'égout de plus petit diamètre et construire cinq regards d'égout. Le coût des travaux est évalué à 8,7 M$.

La saison hivernale sera priorisée pour la réalisation de ce chantier afin de réduire le nombre de chantiers durant la haute saison. Une communication régulière sera assurée avec la population du secteur et un agent de liaison sera attitré au chantier afin de répondre aux besoins des propriétaires de commerce et des institutions à proximité.

« Quand notre administration est arrivée en poste, nous avons constaté un retard majeur dans l'entretien de nos infrastructures. C'était important pour nous de réajuster le tir en augmentant les investissements et en accélérant la cadence de l'entretien du réseau. Agissant sur tous les fronts pour adapter le territoire de la Ville de Montréal aux impacts des changements climatiques, nous avons lancé un programme agressif d'infrastructures éponges, permettant de mieux retenir l'eau de pluie. Malgré l'importance de réduire au maximum les impacts des chantiers, il est essentiel de poursuivre l'accélération de l'adaptation du territoire, ainsi que la mise à niveau et l'entretien des réseaux de l'eau. C'est une responsabilité que nous prenons très au sérieux, dans l'intérêt de la population, des finances publiques, et des générations futures qui habiteront une ville plus résiliente », affirme la mairesse de Montréal, Valérie Plante.

Rappelons que la Ville prévoit en moyenne 700 M$ d'investissements annuels dans les infrastructures de l'eau, soit plus du double des investissements de 2016. Cette accélération a permis notamment de diminuer de moitié les bris d'aqueduc depuis 2011.

Avec plus de 9 000 km de conduites d'aqueduc et d'égout souterraines, soit la distance équivalente entre Vancouver et Montréal aller-retour, entretenir et réparer cet impressionnant réseau est primordial pour en assurer la qualité, l'efficience et la durabilité.

La Ville de Montréal accélère également sa capacité à retenir l'eau de surface, avec la création d'un réseau de parcs éponges qui permettra de retenir, dès cette année, l'équivalent de six piscines olympiques.

Pour en apprendre davantage sur les travaux du collecteur d'égout Ontario, visitez le site montreal.ca

