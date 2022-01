Entretien exclusif de CGTN avec un homme d’affaires chinois à Tonga

PÉKIN, 24 janvier 2022 /CNW/ - L'homme d'affaires chinois Yu Hongtao se trouve à Tonga. Au cours de son entretien avec CGTN, il a indiqué que la poussière était partout sur l'île.

« Ce que j'ai constaté jusqu'ici, c'est que tout le monde participait aux opérations de secours d'urgence et de secours aux sinistrés, a dit M. Yu. Presque tout le monde porte un masque. Les rues sont envahies par les cendres volcaniques, car la pluie de cendres a duré plusieurs heures. Le sol est couvert de cendres, et c'est aussi le cas de la végétation et des habitations des gens.