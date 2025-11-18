Journée des noms géographiques 2025 - Testez vos connaissances sur les noms de lieux du Québec!

QUÉBEC, le 18 nov. 2025 /CNW/ - En cette Journée des noms géographiques, la Commission de toponymie invite les Québécoises et les Québécois à tester leurs connaissances sur les noms de lieux d'ici en répondant aux trois questions à choix multiples de son jeu-questionnaire.

Cette activité ludique met en lumière l'importance des noms géographiques en tant que points de repère et éléments du patrimoine culturel québécois. Les toponymes jouent un rôle essentiel de préservation et de transmission de l'histoire, de la langue et de la culture d'un peuple.

Faits saillants

Créée en 2018, la Journée des noms géographiques s'inscrit dans la Semaine de l'éveil à la géographie, qui se tient durant la troisième semaine de novembre depuis 1987.

Les participants et participantes, qui ont jusqu'au 28 novembre pour répondre au jeu-questionnaire, courent la chance de gagner l'un des trois exemplaires de Parlers et paysages du Québec , un ouvrage publié à l'occasion du 100 e anniversaire de l'organisme qui propose une randonnée à travers les mots d'ici.

Créée en 1912, la Commission de toponymie du Québec vise à enrichir la toponymie québécoise par l'officialisation de noms de lieux appropriés, significatifs et évocateurs, témoins de l'histoire, de la société et de la culture du Québec. Elle procède à l'inventaire et à la conservation des noms de lieux. Elle les officialise, les diffuse et donne son avis au gouvernement sur toute question touchant la toponymie.

