Entreprises non conformes - Ajouts à la Liste des entreprises non conformes au processus de francisation

MONTRÉAL, le 20 févr. 2026 /CNW/ - En vertu de la Charte de la langue française, l'Office québécois de la langue française diffuse la Liste des entreprises non conformes au processus de francisation. Les entreprises inscrites sur cette liste sont celles auxquelles l'Office a refusé de délivrer une attestation ou celles dont l'attestation ou le certificat a été suspendu ou annulé.

Les entreprises PMR inc. et Prosol inc. ont été ajoutées à la liste le 19 février 2026.

Toutes les entreprises qui figurent sur la liste ne peuvent recevoir de subvention de la part des organismes de l'Administration ni conclure de contrat avec ces derniers.

