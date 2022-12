Entrepreneurs et travailleurs autonomes - Premières mesures pour renforcer l'immigration économique francophone

QUÉBEC, le 21 déc. 2022 /CNW Telbec/ - À peine trois semaines après le discours inaugural du Premier ministre du Québec et avec la volonté d'agir pour freiner le déclin du français au Québec, la ministre de l'Immigration, de la Francisation et de l'Intégration, Mme Christine Fréchette, fait un premier geste afin de renforcer l'immigration permanente de francophones au Québec.

Dès le 28 décembre 2022, la réception des demandes pour les personnes candidates non francophones est suspendue dans le volet 1 du Programme des entrepreneurs (volet pour l'accompagnement d'un accélérateur d'entreprises, d'un incubateur d'entreprises ou d'un centre d'entrepreneuriat universitaire) et dans le Programme des travailleurs autonomes. Par ailleurs, les personnes candidates déclarant un niveau 7 ou plus à l'oral sur l'Échelle québécoise des niveaux de compétence en français des personnes immigrantes adultes pourront présenter une demande. Aucun plafond ne sera imposé à ces demandes. Quant au volet 2 du Programme des entrepreneurs (création ou exploitation d'une entreprise), la réception des demandes demeure suspendue.

Cette décision permettra d'amorcer une révision des programmes visant à favoriser l'attraction d'entrepreneuses et d'entrepreneurs ainsi que de travailleuses et de travailleurs autonomes francophones dont le profil et les projets d'affaires répondent mieux aux besoins économiques du Québec.

Citation :

« Nous déployons tous les efforts pour favoriser une immigration économique et francophone. C'est pourquoi seules les personnes qui maîtrisent le français pourront déposer en 2023 leur demande dans ces deux programmes spécifiques pour les entrepreneurs ainsi que les travailleurs autonomes. Grâce à cette décision, nous agissons pour la pérennité et la vitalité de la langue française tout en favorisant la réussite de l'intégration des personnes immigrantes au sein de la société québécoise. »

Christine Fréchette, ministre de l'Immigration, de la Francisation et de l'Intégration

Faits saillants :

Cette annonce découle des décisions de la ministre par arrêtés ministériels qui seront publiées à la Gazette officielle du Québec du 28 décembre 2022.

