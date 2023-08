ENTREPRENEURIAT FÉMININ : APPEL DE CANDIDATURES POUR LA REMISE DE LA BOURSE HERMANTE AYOTTE PAR LE CPQ

MONTRÉAL, le 3 août 2023 /CNW/ - Le Conseil du patronat du Québec (CPQ) lance la bourse Hermante Ayotte d'une valeur de 50 000 $ pour encourager l'entrepreneuriat féminin. Cette grande distinction sera remise à l'occasion de la deuxième édition du Gala Prospérité Québec le 25 octobre prochain à la Gare Windsor.

« Même dans une société aussi avancée que la nôtre, au Québec, les femmes d'affaires font face à plus d'obstacles que leurs confrères dans leur cheminement entrepreneurial. Il faut les encourager encore davantage à se jeter à l'eau et à lancer leurs projets d'affaires. Il est aussi primordial que l'on multiplie les modèles de réussite au féminin. L'attribution de cette bourse au mérite en est un parfait exemple », déclare M. Karl Blackburn, président et chef de direction du CPQ.

Femme d'affaires bien connue originaire du Nouveau-Brunswick, Hermante Ayotte a tout un parcours. Après avoir migré à Montréal à l'âge de 18 ans, elle crée la première (et la seule) clinique médicale spécialisée détenue par une femme, la Clinique de médecine industrielle et préventive du Québec (CMIPQ), en santé et sécurité au travail. Sa clinique a été la première en mesure de fournir la gamme complète de services de santé au travail dans un seul endroit. Mme Ayotte est aussi reconnue comme l'une des premières femmes mentores au pays. Elle a aussi été l'investigatrice de nombreuses missions commerciales en Roumanie, en Hongrie et en Pologne.

« Il me fait plaisir de m'associer au CPQ pour promouvoir l'entrepreneuriat féminin, une cause qui me tient particulièrement à cœur. Cette bourse est une façon pour moi de redonner au Québec qui m'a vue grandir et réussir en affaires », souligne quant à elle Mme Hermante Ayotte.

Les personnes intéressées par cet appel de candidatures peuvent télécharger le formulaire de mise en candidature pour la bourse sur le site Web. La date limite pour soumettre une candidature est le 6 septembre 2023.

Vous pouvez aussi dès maintenant vous procurer un billet pour le Gala, cliquez ici.

À propos du CPQ :

Créé en 1969, le CPQ est une confédération de près de 100 associations sectorielles et de plusieurs membres corporatifs (entreprises, institutions et autres employeurs). Il représente ainsi les intérêts de plus de 70 000 employeurs, de toutes tailles et de toutes les régions, issus des secteurs privé et parapublic. www.cpq.qc.ca

